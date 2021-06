Pau Iglesias, Cèlia Picornell i Gerard Crusi són els guanyadors de la vuitena edició de les beques joves excel·lents que atorga l’Ajuntament de Vilafant. Durant l’entrega de premis els dos estudiants que van rebre aquest mateix guardó ara fa vuit anys, en la primera edició dels premis, Mar Granès i Andreu Vergés van explicar com els han anat els estudis i la vida laboral després d’haver rebut la beca.

Possibilitats de futur

Els dos estudiants vilafantencs van explicar quines diferències tenia la seva vida actual comparada amb la que planificaven tenir en la redacció que van elaborar per poder accedir a la beca. L’Andreu va explicar que havia seguit els passos que s’havia marcat a la redacció que li va fer guanyar la beca, en canvi la Mar va explicar que els seus estudis havien anat per camins diferents dels que ella planejava al seu text. L’experiència dels dos primers guardonats amb aquestes beques va servir perquè els joves vilafantencs, que ara acaben la seva etapa d’ESO, veiessin que tenen moltes possibilitats.

L’Ajuntament de Vilafant fa vuit anys que atorga aquests premis pensats per a estudiants que acaben l’ESO que tenen unes notes igual o superiors a una puntuació de 8. Per tal de ser guanyador d’aquestes beques els estudiants han de redactar un text en el qual expliquen què és el que volen estudiar en un futur, mostrant el seu compromís amb la societat en general i amb el municipi de Vilafant en particular. «Amb aquestes beques volem reivindicar l’esforç dels estudiants del nostre municipi i animar-los a continuar estudiant i treballant per perseguir els seus somnis de futur» explica la regidora d’Educació Montse de la Llave, que ha encoratjats els alumnes.

Expectatives dels alumnes

Els tres guardonats d’aquesta vuitena edició van explicar durant l’acte cap on volen encarar els seus estudis de futurs. L’estudiant Pau Iglesias explica que es vol dedicar al món del periodisme i que li agradaria poder realitzar pràctiques a la ràdio del seu municipi, a Ràdio Vilafant.

Per la seva banda, la Cèlia Picornell té clar que ella vol escriure que és el que l’apassiona, independentment de les sortides laborals que pugui trobar i en Gerard Crusi afirma que li agraden les ciències i també l’activitat física, però que encara no té molt clara a quina professió es vol dedicat en el futur.