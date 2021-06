La Sala de Plens de l’Ajuntament de Figueres ha rebut aquest divendres, de nou, els membres del Consell d’Infants de la Ciutat. Durant la pandèmia, les trobades van ser telemàtiques i ara s’ha recuperat aquesta presencialitat. Els nens i nenes representants dels diferents centres escolars de la ciutat han pogut veure, alhora, la renovada sala de plens del consistori, totalment modernitzada i adequada a les mesures sanitàries.

L’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, ha donat la benvinguda als infants i els ha felicitat de com s’han adaptat durant aquest any de pandèmia, fent possible que el curs escolar, conjuntament amb la comunitat educativa i les famílies s’hagi superat amb èxit “Us volia donar les gràcies per fer-ho possible. Vosaltres, els més petits, heu estat un exemple de com us heu adaptat a aquesta pandèmia, a portar mascareta i a seguir les indicacions en tot moment per aturar el virus”.

Durant el ple del consell d’infants, s’han parlat de diferents temes i s’han posat sobre la taula diferents propostes, relacionades amb medi ambient, feminisme i educació. El Consell és un espai on els infants i adolescents poden expressar les seves idees i opinions i proposar accions per a transformar la ciutat. És una proposta d’educació en valors que vol sensibilitzar als infants i la comunitat educativa en general, sobre la participació ciutadana.

OBJECTIUS

Afavorir el dret del infant a participar en la seva ciutat

Que aquesta participació infantil esdevingui un mitjà educatiu pels infants de la ciutat

Fomentar la participació de l’escoles d’infantil i primària tant en la creació com en la dinamització del Consell Municipal dels Infants

Per la seva banda, l’alcaldessa els ha explicat que “tot i la pandèmia, la ciutat no s’ha aturat i durant aquest temps hem desenvolupat diferents accions per millorar la nostra ciutat: hem tirat endavant una campanya de civisme, hem millorat el servei d’enllumenat, hem desencallat la construcció de la nova escola Carme Guasch i Darné i hem impulsat un pla de reactivació econòmica entre altres”.