Un total de 39.775 estudiants han començat a les 9.00 hores les Proves d'Accés a la Universitat (PAU). Uns exàmens que arriben ni 24 hores després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) obligués el Govern a facilitar els enunciats dels exàmens en català, castellà i aranès. A la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona (UB) uns cartells enganxats a les pissarres informaven que els exàmens estaven disponibles, "com cada any", en les tres llengües. A més, els membres del tribunal d'alguna de les aules ha informat d'aquesta possibilitat alumen per alumne. Més enllà de la polèmica lingüística, els habituals nervis a les portes i les cada cop més habituals mesures per la Covid-19.

El TSJC va notificar aquest dilluns la decisió d'admetre el recurs presentat per l'Assemblea per una Escola Bilingüe de Catalunya. Aquesta entitat considerava que no es respectava el dret d'elecció de l'alumne, ja que les instruccions de les PAU contemplen que els enunciats s'entreguen en català i si algú demana que els vol en castellà o aranès ho ha de demanar. El Tribunal va acceptar el posicionament i va establir que s'havia d'anul·lar aquesta part de les instruccions.La consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, va respondre que no s'alteraria el "desenvolupament habitual" de les PAU i que ja estava garantit que es poguessin fer en català, castellà i aranès. A més, va denunciar la "voluntat" dels tribunals d'inferir en les proves.

Pocs comentaris al respecte entre els alumnes, però sí que com a novetat es podien veure cartells a les pissarres de les aules on s'informava que els exàmens estaven disponibles en les tres llengües. Des de l'entitat S'ha Acabat han emès un comunicat per exigir una selectivitat "bilingüe" a tot l'Estat. Ha recordat als estudiants catalans que tenen dret a tenir les proves en castellà i ha fet una crida a la Generalitat perquè posi tots els recursos perquè així sigui.

Nervis i apostes per reformar la selectivitat i el batxillerat

Grups d'estudiants s'aplegaven abans de les 8.00 hores a les portes de la Facultat d'Economia i Empresa de la UB. Entre ells l'Albert Aragonès, de les escoles Pérez Iborra, qui ha explicat a l'ACN que estava nerviós perquè s'enfrontava a una situació nova i perquè feia "molt de temps" que no es trobava amb tanta gent. Aragonès vol estudiar Periodisme a la Universitat Pompeu Fabra (UPF), on reconeix que la nota és exigent, per això ha fet també una crida a la sort més enllà de la feina que ell ha fet durant els darrers dos cursos. Uns cursos que ha reconegut han estat durs, més tenint en compte la pandèmia. Per això, ha valorat especialment la feina del professorat. "Han estat una peça essencial perquè això funcioni", ha declarat. Ha insistit però que ha estat "molt dur mentalment". La Laura Correa i l'Andra Bofill, de l'Escola Pia Balmles, han arribat tranquil·les a la facultat però reconeixen que s'han posat nervioses en veure "l'ambient de selectivitat". Com l'Albert, han afirmat que el batxillerat ha estat "una mica més complicat" i en el seu cas han patit diversos confinaments. Aquestes dues alumnes són partidàries de repensar el batxillerat i també la selectivitat perquè suposa "moltíssima pressió". Són partidàries d'un altre sistema on "no t'ho juguis tot en uns exàmens" i que valorin més l'àmbit competencial. Una de les seves docents, la Cristina Sala, ha valorat positivament que el darrer curs, tot i tenir component en línia, també ha comptat amb classes presencials. Aquesta professora assegura que un cop surtin veuran que no n'hi havia per tant. Sala ha reconegut que hi ha "decalatge" entre els centres i la universitat i aposta per "unificar" criteris. Tot i això, ha afirmat que mentre la selectivitat no canviï, el batxillerat haurà de mantenir-se com l'actual. Per últim, la Paula i la Júlia, de l'Escola Valldaura, han explicat que tenien molts nervis i han assegurat que venen d'un curs "molt dur psicològicament". "No teníem gaire oci i el curs és molt dur", han explicat. Xavier Rodríguez, professor seu, veu els 38 alumnes que s'examinaven aquest dilluns preparats. Ha explicat que les PAU les tenen "bastant per la mà" però ha afegit que si les canvien, s'adaptaran.