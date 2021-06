Aquest dilluns, 7 de juny, el gairebé mig miler d'estudiants de Batxillerat de l'Alt Empordà que s'enfronten a les proves d'accés a la universitat (PAU) estan ben inquiets. Amb els nervis a flor de pell, aprofiten les darreres hores per estudiar i acabar de repassar tot el temari, i és que aquest 8 de juny, a les 8 del matí, començen aquestes proves que s'allarguen fins al divendres 11 de juny. Aquest any, com el darrer, les proves s'adapten a les mesures sanitàries, sempre garantint la preservació de la salut dels alumnes. Malgrat tot, els instituts altempordanesos que són seu de les proves ja ho tenen tot a punt per acollir els estudiants de la comarca que realitzen les PAU.

Per exemple, l'Institut Deulofeu de Figueres, un dels dos centres que acull les proves a la capital altempordanesa, explica que els seus gairebé 70 alumnes de Batxillerat no es mouen del centre per realitzar-les. En canvi, sí que es mobilitzen els 56 alumnes de l'Institut Olivar Gran de Figueres, que realitzen les PAU a l'Institut Alexandre Deulofeu de Figueres. També es traslladen fins aquest centre els 41 alumnes de segon de Batxillerat de l'Institut de Vilafant.

Pel que fa a l'Institut Narcís Monturiol, l'altre centre figuerenc que acull les PAU, ja està preparat per obrir les seves portes per donar la benvinguda a, primer, els seus 25 alumnes de Batxillerat que s'enfrontaran a les proves d'accés a la universitat. També acollirà però 33 alumnes de l'Institut Cendrassos de Figueres, 57 estudiants de l'Institut Ramon Muntaner de Figueres, i 37 alumnes de l'Institut de Llançà.

Sortint de Figueres, un altre centre altempordanès que acull les PAU és l'Institut Cap Norfeu de Roses. Aquest centre d'ensenyament secundari és la seu per als seus estudiants, però també per als 37 alumnes de 2n de Batxillerat de l'Institut Illa de Rodes de Roses. Això si, dos alumnes de cicles formatius de grau superior d'aquest darrer institut, l'Illa de Rodes, realitzen la selectivitat al Campus de Montilivi de la Universitat de Girona. Tanmateix, els 42 alumnes del Centre Escolar Empordà, i els 44 alumnes de l'Institut de Castelló d'Empúries que enguany s'enfronten a les PAU es traslladen fins a l'Institut Cap Norfeu de Roses per a realitzar les proves.

Sigui on sigui, i com sigui, desitgem molta sort a tots els estudiants que a partir del 8 de juny s'enfronten a unes proves decisives pel seu futur universitari.