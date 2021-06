El centre educatiu Escolàpies de Figueres ha posat en marxa, aquest curs, una nova matèria optativa, Comunicació Audiovisual, dirigida als alumnes de 4t d’ESO que vulguin estudiar batxillerat artístic. Es tracta d’una assignatura «més amena i divertida, amb caràcter pràctic» que els ha apropat al món de la ràdio, el vídeo i la fotografia. Els resultats, explica el professor Carlos Cancelo, qui ha impartit la matèria junt amb Josep Alegrí, han estat espectaculars, tant que, fins i tot, dues alumnes, Veranika Ramanchukhan i Emma Martí, han quedat finalistes a un concurs de fotografia a nivell europeu promogut per la Fundació Catalunya Europa i el departament d’Educació.

El repte dels alumnes de les Escolàpies que es van apuntar al concurs -cinc en total- era respondre una pregunta: Què és per a tu Europa?. Veranika Ramanchukhan, nascuda a Bielorrúsia, va presentar la fotografia Portes obertes, una imatge captada a Sant Llorenç de la Muga on l’espectador és convidat a endinsar-se a través d’una porta antiga que dona entrada al poble. «La meva primera idea va ser fotografiar unes portes obertes perquè Europa és un lloc on tothom pot circular lliurament, un lloc sense fronteres», explica Ramanchukhan, qui ha viscut en pròpia pell la sensació, ja que només fa quatre anys que viu a Figueres procedent d’un país de fora la Unió Europea. Per materialitzar la idea va trobar aquesta ubicació, que desconeixia, i va seguir els consells compositius del professor amb bons resultats.

En el cas d’Emma Martí, de Figueres, ella va presentar la fotografia Europa unida per l’art i el ballet. A Martí no li va caldre anar massa llum perquè la imatge que la va inspirar -una ballarina- forma part de la seva pròpia habitació. «Faig ballet des de petita i vaig pensar que la dansa és art i l’art forma part d’Europa», comenta tot confessant que el fet que la fotografia hagi estat escollida la va sorprendre, ja que «no tenia massa expectatives». El curs que han fet el valora molt positivament perquè «vam començar de zero fem coses que no sabíem». Tantes que ara ha decidit comprar-se una càmera de segona mà per seguir fotografiant el que veu «encara que sigui com un hobby». Aquest aprenentatge també li pot servir pel futur, tenint en compte que el seu interès està posat en el món del periodisme.

Composició i narració

El professor Carles Cancedo destaca de les dues fotografies escollides «la composició i la narració» i no amaga que no tenen res a envejar a treballs fets per professionals. De fet, ara formaran part d’una exposició itinerant, que tindrà parada a Barcelona, i d’un catàleg.

Les imatges són fruit del procés d’aprenentatge realitzat durant el trimestre dedicat a conèixer les bases de la fotografia. El professor està molt satisfet davant la gran acollida que ha tingut la proposta i els resultats en tan poc temps. Així, en el cas d’aquesta disciplina, van començar utilitzant alguns equips que va facilitar el mateix mestre, aficionat també a la fotografia, o càmeres dels pares dels alumnes. «Els va fer molta gràcia l’aprenentatge en manual», comenta el professor. Per ell és clar que els alumnes s’interessen per aquest llenguatge i, fins i tot, s’ha sorprès al copsar que segueixen, a través d’Instagram, reconeguts fotògrafs com Marcos Alberca. «Tenen una visió més artística de la fotografia», diu Cancelo. Així, aquest passat Nadal els alumnes van exposar les seves imatges al Cafè dels Tints de Figueres. La temàtica va ser la pròpia ciutat, un dels eixos del curs, juntament amb el retrat.