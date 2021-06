Com viviu a casa el moment en què arriben les notes? A moltíssimes llars es viu amb certa tensió, tant per la part dels fills i les filles, com des de la part de mares i pares. Si les notes han sigut bones, tenim premi. No obstant, si han sigut dolentes, castiguem. És a dir, celebrem o penalitzem en funció dels resultats.

Però... en què estem posant el focus quan actuem d’aquesta forma? El psicòleg Alberto Soler assenyala que «cada vegada més teòrics de l’educació posen en dubte la mateixa utilitat de les notes, ja que aquestes desplacen el focus cap als resultats i el treuen del procés: els alumnes deixen de gaudir aprenent i es preocupen només d’aprovar, sigui com sigui: si cal fer trampes, se’n fan. És igual que no hagin entès res, si són capaços de posar-ho en un examen i aprovar, ja val».

El professor de filosofia José Carlos Ruiz comenta també sobre aquest tema que «una de les coses més importants que cal tenir en compte quan s’educa és que els nostres fills percebin que valorem l’esforç que ells posen i l’assumpció de responsabilitat que ells van adquirint amb el temps, perquè si no és així, ens trobarem amb nens i nenes que volen buscar el premi o la recompensa immediata, i que la motivació que els porta a complir el seu deure sigui exclusivament l’adquisició del premi».

Esforç i talent, sempre de la mà

En la mateixa línia, el neuropsicòleg José Ramón Gamo explica en una de les seves ponències («Neurociència a casa») que «si m’arriba el fill a casa amb un excel·lent en mates, perquè és un geni, però no ha mogut ni un dit, ni s’ha compromès amb l’assignatura, llavors, jo li diré: «Carinyo, me n’alegro per tu i tens molta sort, que ho sàpigues, perquè això en el futur, quan les coses realment siguin complexes, i requereixin esforç i compromís, no et servirà de res».

Com hem vist, posar en relleu l’esforç per sobre del resultat pot tenir conseqüències importantíssimes a llarg termini. Però, a més, també podem extreure una altra reflexió molt interessant sobre aquest tema, i és la importància d’ajudar els nostres fills i filles a trobar els seus talents i desenvolupar-los.