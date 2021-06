El Servei Educatiu de l'Alt Empordà i la Xarxa de Biblioteques de l’Alt Empordà han ideat «Coeducació-A punt de llegir» com a recurs pedagògic en la construcció d’una societat més equitativa i inclusiva. En tots els racons de la coeducació que s’han muntat a les biblioteques, s’hi poden trobar els mateixos contes que hi ha a la maleta i molts més. Tots són lectures infantils, excepte un, "Ni princeses ni pirates: per educar nenes i nens en llibertat" (Eumo Editorial), de Núria Solsona Pairó, que va acompanyat de dos dossiers d’activitats, un per a nens i nenes d’Infantil i Cicle Inicial i un altre per a alumnat dels cicles Mitjà i Superior. A més, cada títol va marcat amb un logotip i un codi QR que remet a una fitxa didàctica elaborada per l’equip de professionals del Servei Educatiu. La mestra Judit Juanola i el bibliotecari Albert Carol, en parlen a l'aparador de coeducació de la Biblioteca Fages de Climent de Figueres.