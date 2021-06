Una maleta de color lila guarda una col·lecció de contes que promouen els valors coeducatius. La maleta forma part d’un nou projecte del Servei Educatiu de l’Alt Empordà que, juntament amb la xarxa BibliotecAE, s’ha anomenat Coeducació - A punt de llegir. Els mateixos títols que hi ha dins la maleta lila es poden trobar en uns espais creats i dissenyats especialment a totes les biblioteques públiques de l’Alt Empordà, en aquest cas perquè els nens i les nenes, de 3 a 12 anys, en facin ús, i també les seves famílies. La maleta lila, d’altra banda, constitueix un nou recurs pedagògic que el Servei Educatiu posa a disposició de les escoles de la comarca, perquè els mestres puguin treballar amb l’alumnat conceptes com la igualtat, la inclusió i la llibertat de gènere.

En tots els racons de la coeducació que s’han muntat a les biblioteques, s’hi poden trobar els mateixos contes que hi ha a la maleta i molts més. Tots són lectures infantils, excepte un, "Ni princeses ni pirates: per educar nenes i nens en llibertat" (Eumo Editorial), de Núria Solsona Pairó, que va acompanyat de dos dossiers d’activitats, un per a nens i nenes d’Infantil i Cicle Inicial i un altre per a alumnat dels cicles Mitjà i Superior. A més, cada títol va marcat amb un logotip i un codi QR que remet a una fitxa didàctica elaborada per l’equip de professionals del Servei Educatiu.

La mestra Judit Juanola ha fet les pràctiques del màster oficial en biblioteques escolars i promoció de la lectura a la Biblioteca Fages de Climent de Figueres i una part del seu treball s’ha centrat en l’elaboració d’una llista de contes coeducatius i en el disseny i creació de l’aparador de coeducació a la sala infantil, amb l’acompanyament del bibliotecari Albert Carol. Ells explica que «és molt encertat treballar aquesta temàtica a partir dels contes, perquè els àlbums il·lustrats fan que l’aprenentatge sigui molt més vivencial i que entrin en joc les emocions».

Judit Juanola també ha remarcat: «És clar que si volem canviar la societat el que hem de fer és educar els nens i les nenes amb una mirada coeducativa. Si aconseguim que els més petitons tinguin dins seu aquesta manera d’obrar i de veure el món serà molt més fàcil que quan siguin grans no es visquin situacions de discriminació com les que es viuen avui en dia».

Albert Carol, per la seva banda, ha dit que, a part dels títols proposats pel Servei Educatiu, les pròpies biblioteques han incorporat a l’aparador més contes de temàtica coeducativa i que «el llistat no pararà de créixer».

Fa només uns dies, es va fer la presentació pública del projecte Coeducació - A punt de llegir, amb la docent del Servei Educatiu Pili Arnaiz, en representació dels Equips d’assessorament i orientació en llengua, interculturalitat i cohesió (Elic), i les directores de les biblioteques de Figueres i Castelló d’Empúries, Nati Vilanova i Roser Julià, respectivament, mostrant tot el recurs pedagògic als representants de la resta de biblioteques de la comarca (l’Escala, Garriguella, la Jonquera, Llançà, el Port de la Selva, Roses, Sant Pere Pescador i Viladamat).

Nati Vilanova i Roser Julià comenten que aquest projecte va molt més enllà de l’aparador de cada biblioteca amb aquest centre d’interès específic. «Hem pensat en fer una programació de L’Hora del Conte, que serà itinerant a totes les biblioteques, dedicada a la coeducació, per sensibilitzar els infants i també les seves famílies. I, a més, en el cas de Figueres, tenim pensat pintar un buc de color lila, que identifiqui de seguida els contes coeducatius», ha assenyalat Nati Vilanova. A més, totes les biblioteques proporcionen als seus usuaris punts de llibre amb la imatge de la campanya educativa.

En la presentació del projecte, s’exposa que la coeducació és l’acció educativa fonamentada en el reconeixement de les potencialitats i individualitats dels nens i nenes, independentment de la seva orientació sexual i/o identitat de gènere, potenciant així la igualtat real d’oportunitats. Coeducació - A punt de llegir té el suport del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.