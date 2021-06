Olga Tribulietx, professora de 4t d'ESO i Batxillerat a l'institut de la Jonquera, ha obtingut el reconeixement com a "professora més motivadora" de les comarques gironines en el marc del concurs AMIC-Ficcions, organitzat per l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (AMIC).

Per primera vegada, aquest reconeixement s'ha diferenciat per províncies i se l'ha endut l'altempordanesa. Des del centre on treballa remarquen que és la segona vegada que aquesta professora obté aquest reconeixement, ja que anteriorment havia sigut com a "professora més motivadora de Catalunya".

Divuit dels seus alumnes han participat també en aquest concurs organitzat per l'AMIC i han sigut qualificats de "finalistes d'honor". Un reconeixement que també ha obtingut una de les professores implicades, Annabel Casadevall.

Els alumnes son de tercer i quart d'ESO i de batxillerat. En aquest concurs no s'inclou a l'alumnat de segon de batxillerat i, per això, dos alumnes d'aquest curs de l'institut de la Jonquera, Iván Martínez i Stefan Cîrstea, que s’hi han presentat durant quatre anys consecutius, ho han volgut fer pel seu compte. La resta d'alumnes són: Miquel Pijoan, Fadua Berdii i Thàlia Ramírez (3r d’ESO), Fàtima Sarkoziova, Mariam Ghaddar, Judit Casanovas, Kawtar Ben Lmaati, Lara Martínez i Íngrid Adasme (4t d’ESO), Víctor Masuaute, Carla Rodà, Marina Pallarols, Aitor López, Alessandro Intruvini, Pau Coloma i Èric Martín (1r de Batxillerat).

El concurs es fa a nivell de Catalunya, País Valencià i Iles Balears i en aquesta edició, telemàtica, hi han participat uns 3.000 alumnes.