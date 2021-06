El casal d’estiu que promou l’Ajuntament de Vilamalla aquest juliol i agost té com a eix temàtic la volta al món a partir dels diferents continents. Conduït pel Consell Esportiu de l’Alt Empordà, s’ofereixen trenta places per a infants nascuts entre els anys 2009 i 2017.

Els participants al casal podran escollir entre apuntar-se per mesos o per setmanes. L’horari serà només de matins amb l’entrada més avançada respecte anteriors edicions: de les 8.30 a les 13.30 hores. Els empadronats al poble gaudiran de descomptes en el preu. També s’obre el casal a infants de fora Vilamalla. Per desenvolupar l’activitat, l’Ajuntament posa a disposició totes les instal·lacions municipals.