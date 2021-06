Els joves s’enfronten a una nova selectivitat marcada per la pandèmia i el coronavirus, tot i que enguany està previst que es faci de forma presencial del 8 a l’11 de juny, en la convocatòria ordinària i els dies 7, 8 i 9 de setembre en convocatòria extraordinària. Els alumnes encaren amb certa incertesa les proves d’accés a la universitat després d’un curs escolar, on la tecnologia digital ha tingut un paper predominant.

Per ajudar els joves en la preparació dels exàmens, el Consell Local de Joventut de Figueres habilita fins a l’11 de juny una aula d’estudi cada dia de la setmana. De dilluns a divendres, de les tres de la tarda a les vuit del vespre, obre al Casal Cívic situat al carrer Joan Subias i Galté i els dissabtes, al mateix espai, l’horari és de deu del matí a dos quarts de dues i de tres a les set de la tarda. El diumenge l’aula d’estudi es trasllada a l’Oficina Jove, situada al carrer Anicet de Pagès, 2, de les deu del matí a dos quarts de dues i de les quatre a les vuit del vespre.

L’Aula d’estudi neix com a alternativa a la biblioteca municipal durant la selectivitat i els exàmens finals tant de Batxillerat, ESO com cicles i universitat, en aquestes dates. «A més el cap de setmana, quan tanca la biblioteca, no hi ha cap espai públic on estudiar tranquil·lament», comenta el president del Consell Local Tito Barba.