El Centre de Ioga i tècniques psicocorporals de Figueres incorpora aquest estiu classes per a nens i nenes repartits en grups d’edats, segons els cicles de l’educació primària, i també infantil. La matrícula ja està oberta, i els horaris seran tant de tardes com de matins, de dilluns a divendres. Quant als continguts, estaran estructurats entorn de quatre eixos: la importància de sentir el cos i conèixer l’anatomia humana, de conèixer la respiració, el treball de l’atenció, i la gestió de les emocions. El fil conductor de les classes serà el treball de postures de ioga, la respiració i la relaxació, fent atenció a la diversitat.

El centre figuerenc imparteix també cursos per a mestres i professors, a través del Centre d’Estudis Siddharta, entitat reconeguda pel departament d’Educació de la Generalitat per a la formació permanent dels docents. Aquest estiu, doncs, el centre figuerenc ofereix tres cursos: Meditació&Mindfulness, Respiració i gestió de les emocions i Relaxació i estrès. Tots ells en línia. El Centre d’Estudis Siddharta es va crear l’any 2006 per a l’estudi i la difusió del ioga, i el 2013 es va convertir en una entitat reconeguda pel departament d’Ensenyament. «Creiem que són els mestres i els professors els qui coneixen millors els seus alumnes, i els qui poden incorporar d’una manera més eficient el ioga a l’escola, complementant el que podem aportar nosaltres com a activitat extraescolar», comenten. L’objectiu d’aquests cursos és donar eines al docent per a millorar la seva salut i qualitat de vida, i que després podrà incorporar a la tasca docent, si ho creu adequat.