Kids&Us és una empresa catalana, de Manresa, que compta amb gairebé 500 centres distribuïts per Catalunya, Andorra, Espanya, Europa, Àsia i l’Amèrica del Sud. Kids&Us compta amb un mètode innovador, creat per una mare, la Natàlia Perarnau, que tenint la seva pròpia acadèmia, va detectar deficiències en l’ensenyament tradicional de l’anglès i va començar a desenvolupar el seu propi mètode.

Recordes com vas aprendre a parlar quan eres un nadó? Ara imagina’t que poguessis aprendre un idioma nou de la mateixa manera.

Kids&Us ha desenvolupat una metodologia d’aprenentatge de l’anglès única i provada per a nens i nenes d’1 a 18 anys. El mètode Kids&Us ha revolucionat la manera d’aprendre l’idioma, basant-se en una immersió lingüística total i la reproducció del procés natural de l’adquisició de la llengua materna. Aprofitem la capacitat natural i innata d’aprenentatge que tenen els infants durant els primers anys de vida i plantegem un entorn favorable que els estimuli i els ajudi a adquirir el llenguatge tal com ho farien amb la seva llengua materna: una experiència d’aprenentatge basada en els sentits i les emocions.

Amb els més petits, l’experiència es basa en el joc, una eina infal·lible perquè aprenguin gairebé sense adonar-se i perquè l’anglès s’incorpori en les seves vides de manera natural. A més, gràcies a un ampli univers d’activitats complementàries, podran experimentar amb el llenguatge dins i fora de les aules. Comunicar-se en anglès tindrà més sentit que mai si els serveix per passar-s’ho bé!

L’alumnat és l’autèntic protagonista de Kids&Us en totes les etapes. El contingut de cada curs està adaptat als nous temps i a les vivències i necessitats de cada edat.

Els nens i nenes són el futur, però també el present; per això, la campanya d’aquest curs 2021-2022, Say It in English, pretén alçar la seva veu. Amb Kids&Us, les noves generacions aprendran anglès perquè el seu missatge arribi el més lluny possible.

Igual que amb la seva llengua materna, els nens i nenes adquireixen l'idioma des dels seus primers anys de vida i creixen amb un mètode que els acompanya fins que aconsegueixen les més altes competències comunicatives en anglès. El centre de Kids&Us Figueres està preparat per garantir l'aprenentatge i compleix amb totes les mesures de seguretat plantejades per les autoritats sanitàries competents, que fan del centre un espai segur.