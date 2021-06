Dance Me Figueres, l’escola de dansa de Sonia Navarro, prepara el curs 2021-2022 d’una forma molt especial. Amb totes les mesures de seguretat necessàries i mantenint la filosofia i l’essència de sempre, l’equip del centre té com a objectiu prioritari que els seus alumnes gaudeixin al màxim de la dansa urbana a través dels millors professors i que se sentin com a casa seva. Les inscripcions per al nou curs ja estan obertes, amb noves places disponibles.

Dance Me Figueres s’ha fet un nom en el món del ball a través d’experiències inoblidables i d’actuacions brillants, com ho han estat les recents participacions de Jose i Duna, dos joves de 14 anys, i les Bessones Rodà, que han triomfat a The Dancer, ballant a l’equip de Lola Indigo,el concurs de ball de TVE, amb les coreografies de Sonia Navarro. Per a l’equip de professionals de l’escola, el fantàstic paper que ha fet la parella al programa televisiu és un reconeixement molt important a escala estatal dins del món del ball.

Els responsables de Dance Me Figueres us animen a passejar pel seu compte d’Instagram (@dancemefigueres), on la comunitat de seguidors creix dia a dia -ja supera els 5.000- i on podeu descobrir una dilatada mostra de les sessions i de les activitats que es promouen des del centre. El compte d’Instagram de Dance Me és un excel·lent aparador de tot allò que es treballa a les aules: fotografies i composicions creatives es combinen amb originalitat en una molt ben estructurada disposició dels posts, creant un relat que convida no només a clicar el cor de «m’agrada» sinó que desperta les ganes de posar-te a ballar.

T’agrada ballar

Si t’agrada ballar i, sobretot, si vols ballar, Dance Me Figueres és la teva escola. El centre, que es troba en una àmplia nau del carrer Vilamaniscle de la capital altempordanesa, té adaptats els espais al treball d’alumnes i professorat: les tres aules són grans i es manté el límit de ballarins per classe.