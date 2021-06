El Club Gimnàstica Rítmica Figueres ha apostat enguany per recuperar el casal d’estiu. Es fa a les instal·lacions de l’Institut Narcís Monturiol de Figueres durant les quatre setmanes del mes de juliol, de 9 a 13 hores, i resta obert a nenes i joves d’entre 5 i 14 anys que vulguin iniciar-se en aquest esport o bé perfeccionar la tècnica. A més a més, les participants podran gaudir de totes les activitats complementàries que es proposen al voltant de la gimnàstica.

Feia tres estius que el Club Gimnàstica Rítmica Figueres, dirigit per Gemma Torrent, no oferia el casal d’estiu. Com ella mateixa explica han decidit recuperar-lo perquè han estat moltes les sol·licituds que han rebut per part de les famílies. «El vam deixar de fer no perquè no tinguéssim participants sinó perquè vam veure que necessitàvem respirar una mica, ja que uníem el casal amb el curs, els entrenaments, i calia replantejar-ho», diu Gemma Torrent.

Aquest casal també és obert a participants d’altres clubs i també d’arreu, no només de Figueres i la comarca. En aquest sentit, el prestigi nacional que té aquest centre fa que alumnes de fora de Catalunya, i que també fan competició, vulguin participar-hi per perfeccionar la tècnica, a banda de seguir amb les seves classes d’entrenament habituals. Això és quelcom molt positiu, segons Gemma Torrent, perquè els aprenentatges són molt visuals i al veure’s les unes amb les altres van aprenent i evolucionant. «Veure tot el potencial que tenen altres nenes els mostra tot el que elles també poden fer».

Durant el casal es faran classes de gimnàstica rítmica i també activitats complementàries que hi estan vinculades. Així es treballa l’expressió corporal a partir del teatre i de la música, es fa disseny de moda per aprendre a fer els seus propis dissenys de mallots, es treballa el tema de pentinats per aprendre a fer-se una cua, trena o monyo. «És una manera que elles, sense l’ajuda de les mares, puguin desenvolupar-se correctament, aprenguin a ser més autònomes», comenta Gemma Torrent.

El casal es fa a les instal·lacions de l’INS Monturiol perquè el Club té llogada la sala durant tot l’any. A banda de disposar d’un ampli espai i la possibilitat d’aprofitar els exteriors, el casal d’estiu s’adapta a tots els protocols i normatives tal com s’ha fet al llarg de tot el curs. El casal d’estiu que proposen pot convertir-se per elles, doncs, en un moment per desconnectar. Les normatives se seguiran aplicant, però, i això significa que el volum de participants serà més reduït. S’ofereixen quatre setmanes però es poden inscriure per setmanes independents. Qui estigui interessat a rebre més informació pot trucar al 687 906 566 i, aleshores, li facilitaran un full d’inscripció.