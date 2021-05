Eric Sanés, alumne del Centre Escolar Empordà, ha estat el guanyador de la quinzena edició dels Premis Treballs de Recerca de Batxillerat que organitza anualment l’Ajuntament de Roses, amb el treball titulat Àliga- 20. Un submarí controlat via mòbil. L’accèssit ha estat per a Isaac Parras, alumne de l’institut Cap Norfeu, pel seu treball Twine Clothes. Creació d'una marca de roba sense estar dins del sector. Els dos premis estat dotats econòmicament amb 750 i 250 € respectivament.

Aquest matí ha tingut lloc al Teatre Municipal de Roses l’acte de lliurament dels Premis Treballs de Recerca de Roses. L’acte, que en edicions anteriors comptava amb la participació de l’alumnat de batxillerat dels instituts rosincs, s’ha adaptat enguany a les necessitats sanitàries i s’ha pogut seguir online a través de Youtube, reduint l’assistència presencial als alumnes finalistes, als seus familiars i als representants dels equips directius i docents dels centres de secundària de la població.

El jurat de la present edició del concurs ha estat integrat per Anna Bosch, directora de l’institut Cap de Creus de Cadaqués; Pere Vicens Rahola, president de la Fundació Jaume Vicens Vives; Josep M. Barris, arxiver municipal; i Magda Niubó, tècnica del Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament. En la seva avaluació, el jurat pren en consideració nombrosos aspectes, com ara la metodologia emprada, l’originalitat dels treballs, les fonts d’informació, la capacitat de resoldre els problemes presentats, la creativitat, el rigor, el tractament científic, la presentació o la correcció dels treballs, entre d’altres.

El regidor d’Ensenyament de l’Ajuntament, Marc Danés, ha obert la sessió agraint i felicitant l’esforç i la feina realitzada pels alumnes, destacant que "els treballs de recerca són el resultat final no tan sols de la tasca que heu realitzat al llarg dels dos cursos de batxillerat, sinó de tota la vostra etapa educativa i de tota la dedicació i el creixement personal i individual que heu treballat i experimentat al llarg dels anys".

Els sis alumnes finalistes han intervingut a continuació amb amb la presentació dels seus treballs, mentre que Anna Bosch, en representació del jurat, ha destacat la vàlua dels treballs plantejats "els quals donen respostes rigoroses i contrastades a reptes molt reals que ens trobem en el nostre dia a dia, siguin de l’àmbit d’estudi que sigui".

L’alcaldessa de Roses Montse Mindan ha fet lliurament dels premis als dos guanyadors, Èric Sanés (1r Premi) i Isaac Parras (accèsit). En concret, del treball guanyador Àliga 20 el jurat ha valorat la seva correcta estructuració, la claredat de les explicacions al llarg de tot el procés de formulació i realització del submarí, i la capacitat d’integrar electrònica i informàtica amb arts plàstiques, dibuix lineal i el muntatge del prototipus. El treball ha assolit una nota final de 9,5.

La resta de finalistes han estat Eva Hinojosa de l’institut Cap Norfeu, amb el treball Ansietat i rendiment acadèmic. El segon de batxillerat en època d'incertesa; Mariona Sot del Centre Escolar Empordà, autora de Coffee Eyes: creació i autoproducció musical des de casa; i per part de l’institut Illa de Rodes, Iris Martínez pel treball Els assassinats i Iu Jaume per Vegetarianisme i esport d’alt nivell.

L’alcaldessa ha tancat la celebració felicitant l’excel·lència de la feina desenvolupada i presentada pels alumnes i destacant que "tots els treballs que ens heu presentat aquest matí compleixen amb rigorositat les línies que Europa està marcant per al futur i impulsant a través dels Fons Europeus. Reptes marcats com ara sostenibilitat, coneixement social, creativitat o innovació, en els quals heu centrat els vostres projectes, demostrant-nos la vostra visió clara i la vostra conscienciació de com voleu que sigui el futur" .