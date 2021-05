El ple de l’Ajuntament de Vilajuïga ha aprovat la creació d’uns ajuts en concepte de llibres de text i material escolar. També, dins d’aquests ajuts, es contempla la bonificació de la matrícula de la Llar d’Infants Municipal.

Per optar a aquesta ajuda caldrà que l’alumne, i almenys un dels pares, estigui empadronat al municipi amb una antiguitat mínima d’un any. Per optar a l’ajuda de material escolar o llibres, els infants han de cursar educació infantil, primària o secundària, fins a 4t d’ESO, en qualsevol centre educatiu o institut. L’import màxim que s’atorgarà per alumne serà de 30 euros.

Per poder fer la sol·licitud, caldrà presentar una factura o justificant de despesa de la compra de llibres de text i/o material escolar, on consti els articles dels que se sol·licita aquest ajut econòmic.

La creació d’aquest ajut ha estat possible gràcies a la partida pressupostària creada el 2020 per l’equip de govern per a “ajuts socials”. L’any passat, es va dotar amb 3.000 euros i es va destinar a targetes moneder per cobrir necessitats bàsiques de persones afectades per la crisi econòmica. Aquest any la partida que permetrà els ajuts s’ha dotat amb 5.000 euros.

L’aprovació de les bases per sol·licitar els ajuts es va aprovar pel ple Municipal gràcies als vots de l’equip de govern, format per Assemblea per Vilajuïga, i de Junts per Vilajuïga. Els regidors d’Esquerra Republicana de Catalunya es van abstenir.