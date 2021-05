En el marc d’activitats del Pla Educatiu d’Entorn, des de l’any 2016 s’impulsa cada curs la Campanya de Teatre Escolar, una setmana dedicada a apropar el teatre a l’alumnat dels centres educatius del municipi, podent gaudir d’una varietat d’obres al propi poble.

El curs escolar passat, marcat per la situació pandèmica i la readaptació que va haver de fer la comunitat educativa a les condicions del moment, varen impedir que es pogués dur a terme la Campanya de Teatre Escolar.

És per aquest motiu que l’edició d’enguany, la quarta, es viu d’una manera especial, ja que és una de les activitats que l’any passat no van poder fer-se i s’ha pogut recuperar adaptant-ne la logística. En d’altres edicions, les diferents obres de teatre es representaven a la Sala Municipal del municipi, fet que aquest any no era possible, pel que s’ha optat per desenvolupar l’activitat dins del recinte escolar i així respectar les indicacions i mesures de seguretat facilitades pel Procicat.

Habitualment la Campanya de Teatre Escolar es dirigeix als alumnes de la Llar d’Infants del Passeig de les Oques i a l’alumnat de 4t de primària de les diferents escoles. Enguany, des del Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament, es va valorar la necessitat d’ampliar els cursos que hi poguessin participar a la Campanya per a compensar la impossibilitat de fer-ho l’any anterior.

Així doncs, són els infants de la Llar d’Infants i l’alumnat de 4t i 5è de primària de les tres escoles del municipi, que podran gaudir de 3 obres teatrals diferents, pensades i desenvolupades en funció de l’edat de l’alumnat. En total, seran més de 230 alumnes d’Educació Infantil i Primària els que podran participar a la Campanya de Teatre Escolar 2021.

D’aquesta manera, l’Ajuntament incrementa l’aposta cultural a l’escola, des de la premissa que la seva presència en l’educació resulta imprescindible i a més, es tenen en compte les dificultats per les que ha passat el sector cultural amb la situació de pandèmia i l’esforç conjunt en readaptar les activitats de forma que siguin segures per a tothom. Segons Anna Massot, “apropant el teatre als centres educatius ens assegurem que aquest acte cultural arribi a tots els alumnes, a la vegada que volem donar suport a un sector, el cultural, que ha estat molt perjudicat amb la situació de pandèmia, però que ha pogut quedar demostrat i palès també que és imprescindible per a la societat i que ha de tenir tractament de bé essencial”.

L’obra que es va representar ahir a l’alumnat de la Llar d’Infants, Xino-xano de la companyia Fes-t’ho com vulguis representa el viatge d’una girafa a través de molts indrets i de moltes maneres diferents: volant, nedant... tot forma part d’un somni, que quan desperta descobreix, que les millors aventures l’esperen a la que comenci a caminar, tot xino-xano.

A 4t i 5è de primària, s’hi representa una obra de la companyia Teatre Nu: Teatre Arrossegat. És una proposta artística en què l’obra es desenvolupa al voltant i damunt d’un carruatge de fusta itinerant. L’obra està composada de dues parts, que prenen sentit per separat i de forma conjunta, una primera part anomenada Patufet i una segona anomenada Cèrvola.

Properament també es desenvoluparà l’activitat a secundària, amb una proposta diferent. D’aquesta manera seran més de 600 alumnes que hauran gaudit d’aquesta 4a edició de la Campanya de Teatre Escolar.