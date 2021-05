Aquest dissabte, 22 de maig, l'equip d'ApS de 4t d'ESO de La Salle Figueres, format per la Sara, la Sílvia, en Ferran, l'Emma i l'Àlex, ha guanyat el 4t premi de la plataforma d'acció social Kabua, una eina educativa adreçada als adolescents per ajudar-los a potenciar el seu apoderament com a agents transformadors de la seva realitat. Els alumnes han treballat conjuntament amb l'Oficina Jove de l'Alt Empordà fent xarxa.

Ha recollit el premi el portaveu del projecte, Aleix Serra Llosa, i la resta de l'equip ha seguit virtualment en directe l'entrega de premis. Tal com diuen els components de l'equip: «Ens emportem una victòria personal. El projecte ha comptat amb la col·laboració de tota la classe de 4t d'ESO Humanístic. Junts per una bona causa».

El vídeo que han creat els joves alumnes i que ha estat mereixedor del premi toca la fibra sensible de l'espectador a l'entorn de la LGTBIfòbia. La tutora de 4t d'ESO Humanístic de La Salle Figueres, Sabina Llavero, explica que, per a la classe, ha suposat un treball de cohesió important. «Gràcies pel vostre compromís amb la societat. Sou imprescindibles!», diu, dirigint-se als seus alumnes. Sabina Llavero també destaca la importància del treball en xarxa, que ha posat en comú l'Oficina Jove de l'Alt Empordà, que ha liderat el projecte, i l'equip ApS (Aprenentatge i Servei) de 4t d'ESO.