Novetat en l'oferta formativa professional de l'Institut Illa de Rodes

El Cicle Formatiu de Grau Mitjà Guia en el medi natural i de temps de lleure és la novetat en l'oferta formativa de l'Institut Illa de Rodes de Roses per al curs 2021-2022. Aquesta formació substitueix el cicle CAFEMN (conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural). El cicle Guia en el medi natural i de temps de lleure consta de dos cursos acadèmics, amb una durada de 2.000 hores lectives i pertany a la família professional d'Activitats físiques i esportives.

La competència general d'aquest nou cicle és la següent: Organitzar itineraris i guiar grups per entorns naturals de muntanya baixa i mitjana, per terreny nevat tipus nòrdic, per cavitats de baixa dificultat, per barrancs de baix risc, pel medi aquàtic i instal·lacions d'oci i aventura, progressant a peu, amb cordes, amb bicicleta, en embarcacions i a cavall, així com dinamitzar activitats de temps de lleure, adaptant tot això als participants, respectant el medi ambient i garantint la qualitat i la seguretat.

L'equip directiu de l'Institut Illa de Rodes de Roses ha informat que el centre està programant aquest nou cicle amb una metodologia basada en l'aprenentatge a partir de projectes, reptes i resolució de problemes (ABP). «La formació en centres de treball la plantegem de forma intensiva a partir del tercer trimestre del primer i segon curs a causa de l'estacionalitat del sector turístic en el nostre territori», han explicat els responsables de l'equip directiu de l'Illa de Rodes.

Per a seixanta alumnes

Aquesta oferta formativa d'estudis postobligatoris és per a 60 estudiants de grau mitjà. Un cop superat aquest nivell, els alumnes poden continuar els seus estudis, en el mateix Institut Illa de Rodes, en els cicles esportius de Salvament i Socorrisme, Piragüisme i Vela o en el cicle Superior d'Ensenyament i Animació Socioesportiva.

Per a conèixer més detalls d'aquest cicle formatiu, podeu consultar la web del centre www.illaderodes.cat o donar un cop d'ull als comptes d'Instagram (@insilladerodes) i Twitter (@illaderodes). També podeu sol·licitar informació per telèfon, al 972 154 383, o a través del correu electrònic iesilladerodes@xtec.cat.