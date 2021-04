L'escola Amistat repensa la llegenda de Sant Jordi potenciant la perspectiva de gènere

Els alumnes de l'escola Amistat de Figueres, durant les darreres setmanes, han dedicat el seu projecte interdisciplinari a la celebració d'un Sant Jordi diferent. Una festa que els estudiants han representat de diferents maneres però sempre vinculant els seus treballs amb la perspectiva de gènere. Les famílies han pogut veure els diferents projectes dels infants en una fira de mostres al pati de l'escola amb totes les mesures de seguretat.

Des de l'escola Amistat tenien molt clar que aquest any la celebració del Sant Jordi seria diferent. Per aquest motiu han volgut dedicar a aquesta celebració el seu projecte interdisciplinari amb l'objectiu que Sant Jordi sigui diferent i tingui una mirada més feminista.

Tots els cursos, des de P3 fins a 6è del 6 d'abril, fins el 22, han estat treballant amb el projecte interdisciplinari per tal de plasmar la diada del llibre i la rosa d'una manera diferent buscant la perspectiva de gènere i també tenint en compte la situació de pandèmia actual. Els estudiants havien de representar la seva idea a través de les diferents disciplines artístiques. Per això, han deixat volar la seva imaginació i han creat contes, danses, representacions amb ombres xineses, cançons, escultures... tot per explicar d'una manera diferent la llegenda de Sant Jordi.

«Amb aquest projecte hem volgut reivindicar el paper de la dona, perquè tots sabem el nom del cavaller que dóna nom a la festa, però no el de la princesa que també juga un paper importantíssim a la llegenda. Amb aquest treball també hem volgut trencar estereotips, per demostrar que les noies no necessiten ser salvades i que podem jugar més paper que no pas els que els contes ens adjudiquen» explica Roser Giró la mestra que té les funcions de directora. Aquesta activitat ha fet reflexionar als infants sobre perquè al conte sempre el fort és el cavaller i la princesa és l'encarregada de cuidar o també perquè el drac ha de morir.

Els projectes d'alguns infants. ESCOLA AMISTAT



A banda d'això, els mestres de l'escola van explicar als alumnes com podria ser aquest Sant Jordi, marcat per la restriccions de la Covid-19, i van aprofitar per parlar-los de la vacuna i de les tres dones que han treballat per fer-la possible. Cada grup-classe ho ha representat a la seva manera plasmant, per exemple, la Covid, el poder de les princeses, o la gran tasca de les dones a la ciència.

Tots els treballs s'han pogut veure en aquesta diada de Sant Jordi el pati de l'escola on les famílies han pogut entrar amb aforament controlat pels alumnes de 6è i els docents del centre. Les famílies doncs, complint totes les mesures de seguretat han tingut l'oportunitat de veure exposada la feina dels infants de l'escola.