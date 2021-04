Els infants de Cistella col·laboren amb Save The Children

En el marc de la Diada de Sant Jordi, l'escola de Cistella ha participat en un dels projectes solidaris de la ONG per la protecció dels drets dels infants Save the Children. Els alumnes de l'escola han elaborat punts de llibre, creats i ideats per ells mateixos, per contribuir a la causa.

Aquests punts de llibre, posteriorment han estat oferts als lectors del municipi a canvi de qualsevol aportació econòmica que volguéssin fer. La recaptació economica que s'ha obtingut a canvi ha estat destinat a ajudar els nens i nenes d'ètnia rohingya que, malhauradament, viuen en camps de refugiats i depenen de la solidaritat internacional i del recolzament de ONGs.

Així doncs, aquesta iniciativa ha contribuit a celebrar el Dia del Llibre conscienciant sobre la capacitat dels infants per a construir un món més just.