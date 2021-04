Tres centres educatius de Figueres, finalistes als Baldiri Reixac

Tres experiències que han presentat centres educatius de Figueres als Premis Baldiri Reixac han resultat finalistes. Són l'institut Ramon Muntaner, la comunitat d'aprenentatge Amistat i l'escola Josep Pallach. Els guardons reconeixen activitats i projectes promoguts per les escoles i els instituts; experiències innovadores, creatives, d'aprenentatge i que tinguin com a eix vertebrador la llengua catalana.

L'escola Josep Pallach ha presentat a la convocatòria La cultura popular: una eina en l'educació primària, un projecte que es desenvolupa bàsicament a l'aula de música i que consta de tres eixos que s'interrelacionen en la pràctica de la cultura popular a l'escola: l'aprenentatge i la projecció social del flabiol i el tamborí, l'impuls de la dansa tradicional i l'art de glosar. Aquesta experiència dona resposta a la necessitat d'integració i cohesió social, la canalització i expressió de les emocions en el si d'una cultura compartida i la millora del vocabulari i de l'expressió oral de la llengua catalana.

L'Amistat ha concorregut als Baldiri Reixac amb el seu Club dels Valents, una acció educativa centrada a aconseguir que hi hagi violència zero a les escoles. Amb aquesta experiència, l'Amistat anima l'alumnat a destapar casos d'assetjament i violència al centre. Es tracta d'aïllar els agressors i donar suport a les víctimes.





Per la seva banda, el Ramon Muntaner ha estat finalista dels premis amb el projecte Tengui, falti! Aprendre amb els cromos, una exposició comissariada per alumnes d'entre 12 i 16 anys, que ha estat instal·lada al Museu del Joguet de Catalunya-Figueres, dedicada al món del cromo com una font de coneixement durant dècades. En aquest cas, l'alumnat ha creat tots els continguts de l'exposició, en la qual es mostren els cromos i els àlbums amb una nova mirada, des d'una perspectiva contemporània.