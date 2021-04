Aprendre jugant, experimentant i compartint, a l'etapa infantil a La Salle Figueres

A la nostra escola, La Salle Figueres, l'Educació Infantil és una etapa educativa molt important ja que és en la que posen els fonaments i les bases sobre les quals es construeixen els aprenentatges i la formació de la personalitat dels nostres nens i nenes. Per aquest motiu i en aquesta línia, l'equip de mestres d'infantil acompanya i guia els aprenentatges a la vegada que, conjuntament amb la psicòloga de l'escola que els assessora, valora les possibles dificultats que es puguin presentar, donat que és en aquesta edat quan esdevé molt important detectar-les per poder incidir en la manera de corregir-les.

L'equip de mestres d'Infantil de La Salle és un equip estable i experimentat. Un equip que creu en el projecte, que es forma contínuament per millorar-lo i que vetlla pel desenvolupament de cada nen/a en la seva globalitat i en col·laboració intensa amb les famílies.



A més, La Salle Figueres compta amb una sèrie de programes pedagògics propis que complementen el currículum oficial.



EL DIA A DIA D'UN INFANT A P3

En el nostre dia a dia, a primera hora els petits es troben en l'espai d'acollida, un moment on es fa l'assemblea del dia per planificar, saludar-nos, explicar vivències, consolidar hàbits i rutines. Tot seguit, es desenvolupa una activitat acadèmica que pot ser taller de psicomotricitat, art, robòtica educativa, anglès...



També es dóna molta importància i espai al treball per ambients, en el que cada alumne tria a partir dels seus interessos el projecte de treball, manipula, observa, experimenta, comparteix... No oblidem la importància dels moments d'esbarjo i de joc per arribar al «tancament» del dia, moment per avaluar, recordar, fer balanç del dia i dels aprenentatges i per acomiadar-nos fins a l'endemà.



COM APRÈN UN INFANT DE P3?

«Als espais educatius d'Infantil els nostres alumnes experimenten, descobreixen i aprenen a partir del joc i dels altres respectant els diferents ritmes maduratius de cadascú», destaca Mercè Llansana, Cap d'Estudis d'Infantil.

Els canals d'aprenentatge en aquestes edats poden ser visuals, motrius, auditius per aquesta raó la planificació de les activitats es desenvolupa en diferents formats (individual, per parelles i treball cooperatiu) oferint espais de treball dirigits combinant-los amb espais de treball lliure que fomentin l'autonomia i la creativitat dels alumnes.



Amb tot això, els nens i nenes de P3 de La Salle Figueres gaudeixen dels aprenentatges i del joc i desenvolupen les seves habilitats socials i emocionals, creativitat i valors. D'aquesta manera, poden continuar assolint els aprenentatges i progressar en la seva formació i desenvolupament en les diverses etapes educatives posteriors.

Per a més informació sobre l'etapa infantil podeu consultar la web de l'escola www.figueres.lasalle.cat