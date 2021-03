Cinc instituts de l'Alt Empordà units per l'anglès en un congrés virtual

L'equip de treball English Time es mostra satisfet de la celebració de l'esdeveniment que han anomenat English Time for Women–First Virtual Congress i que ha tingut lloc aquest divendres, 19 de març. Els cinc centres participants en el congrés han estat els instituts de Vilafant, Empuriabrava, La Salle, Narcís Monturiol i Cendrassos, amb l'objectiu d'exposar la seves recerques i treballs realitzats sobre dones cèlebres al llarg de la història.

L'alumnat va interactuar mitjançant una plataforma creada i gestionada abans i durant el congrés per part dels professionals del Servei Educatiu de l'Alt Empordà, a través de vint Google Meets simultanis, amb un total de 73 grups, uns 350 alumnes en total.

"Enguany, de nou sense Masterclass, l'opció fàcil era reposar i no celebrar res. L'altra opció era reinventar-nos i experimentar. Amb l'equip de seguida vam tenir clar que ens decantàvem per la segona opció: ser valents!", exposa Gemma Martínez, la coordinadora de l'equip de treball.

Abans de la pandèmia, l'equip muntava, on els alumnes participaven en tallers en llengua anglesa. Aquest curs, però, els joves, han conegut el procés de com, en forma de salutacions i benvingudes, vendre el seu producte de la manera més creativa i amena possible, respondre i formular preguntes, i acomiadar-se de manera cordial, ja que cada 20 minuts canviaven de sala i veien i conversaven amb persones diferents.

"Preparar el congrés ha estat una feina llarga de dues setmanes, però el resultat ha valgut la pena" o "En el congrés, hem trobat cares conegudes amb les quals, arran de la pandèmia, havíem perdut el contacte. Potser ara, després d'haver coincidit, reactivarem l'amistat" o "En les videotrucades, m'he sentit una mica com un professor, formulant preguntes i buscant l'opinió de la resta. Ha estat divertit", són algunes de les impressions dels alumnes, concretament, en aquest cas, d'alguns del Narcís Monturiol.