La llar d'infants Els Nins de Vilajuïga inicia una nova etapa

L'Ajuntament de Vilajuïga, encapçalat per l'alcalde Xavier Llorente, es va marcar entre els objectius d'aquest mandat donar un impuls renovador a la llar d'infants Els Nins. Un primer pas va ser convocar un concurs públic per a escollir la direcció i un projecte educatiu que s'avingués amb els objectius municipals. Com a conseqüència d'aquest procés, el mes de novembre passat, Aida Canyet es va fer càrrec del centre amb una ferma aposta «per mantenir l'esperit d'una llar d'infants rural, conservant unes ràtios reduïdes que permetin prioritzar sempre la qualitat de l'educació per sobre dels beneficis econòmics, garantint l'atenció individualitzada dels infants i un acompanyament de qualitat».

Des del primer moment, l'equip professional, format per dues educadores, ha treballat per fer realitat aquests objectius. «Tot allò que fem es mou al volant dels infants que tenim al nostre càrrec. Estem sempre al seu costat, molt presents amb una actitud de respecte i empatia que sigui digna de ser admirada, ja que som el seu model a seguir», explica Aida Canyet.

El treball quotidià de la llar d'infants Els Nins gira al voltant de diversos projectes, com són «fer sortides a la natura entenent aquesta com un context d'aprenentatge, joc i desenvolupament molt ric, que permet que els infants puguin desenvolupar els sentits; obrir l'espai de la llar a la comunitat i a les famílies, potenciant que comparteixin experiències i inquietuds entre elles; oferir xerrades i tallers amb experts i involucrar la gent del poble, sobretot els més grans, en la confecció de materials i joguines per als nens i nenes. També hem iniciat un projecte per fomentar la lectura i donar pas a la imaginació dels més menuts».

Caminar amb pas ferm

Malgrat les restriccions provocades per la pandèmia, la majoria d'aquests projectes han començat a caminar amb pas ferm. «Estem molt satisfetes de la bona acollida que han tingut les nostres propostes fins ara. La implicació de les famílies i la gent del poble ha estat total», afegeixen.

Els Nins té oberta la preinscripció per al pròxim curs fins al 16 d'abril, encara que la inscripció es pot formalitzar durant tot l'any mentre hi hagi places.