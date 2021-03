El cantautor Cesk Freixas canta amb els alumnes i mestres de l'escola de Cistella

El cantautor Cesk Freixas, ara que es troba en plena presentació del seu nou disc «Memòria», ha fet una parada a l'Alt Empordà per visitar l'Escola Mossèn Josep Maria Albert de Cistella. El músic va compartir una estona amb els nens i les nenes, que van aprofitar per entrevistar-lo i per mantenir un diàleg distès i amable al voltant del seu llibre Durant l'estada els i les alumnes van poder entrevistar-lo, establir-hi un diàleg al voltant del seu llibre «Aigua», les seves cançons, dels seus vuit treballs discogràfics i, especialment, del vuitè àlbum «Memòria» i de la cançó «Quan no abrigui el món».

Els nens i nenes, que, com diu la directora de l'escola, Maria Vilanova, s'havien preparat molt bé l'entrevista i el volien conèixer una mica més, es van mostrar molt interessats per la seva llarga trajectòria musical de 15 anys, per com havia començat aquesta gran aventura. Així va ser com van saber que, en un principi, el cantautor tocava sense instruments musicals, amb pots i amb altres objectes que els servien per fer les percussions amb els seus companys.

Durant la conversa a l'aula, els alumnes també van poder descobrir el sentit de les seves cançons, detalls íntims dels seus videoclips i de la seva última cançó «Quan no abrigui el món». "Una sorpresa molt maca per als escolars va ser saber que la cançó està dedicada a tota la gent que pateix la malaltia de l'Alzheimer", comenta Maria Vilanova.

Al llarg de tot un matí, un 9 de març del 2021, en un pati escolar situat en un entorn rural i amb un sol de primavera, l'escola va gaudir d'un concert en petit format, escoltant i cantant cançons com Aigua, Vull sentir la vida, La petita Rambla del Poble Sec i Quan no abrigui el món, entre d'altres.

Abans d'acomiadar-se, Cesk Freixas va oferir dedicatòries personals a docents i alumnes. "Des de l'escola de Cistella, li van desitjar tota la sort del món en aquesta nova gira de març de 2021. I un immens agraïment per haver tingut el privilegi de tenir-lo i sentir-lo tan a prop", conclou la directora.