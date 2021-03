Dos instituts de l'Alt Empordà representen la UdG a la Lliga de Debat

La Universitat de Girona (UdG) celebra aquest dimarts, 2 de març, la fase classificatòria de la Lliga de Debat de Secundària i Batxillerat 2021 de la Xarxa Vives. En la competició, participen 39 alumnes de secundària i batxillerat de l'Institut Carles Rahola de Girona, La Salle Figueres i Illa de Rodes de Roses, l'Institut de Vidreres i el Baix Montseny de Sant Celoni.

Aquesta és la primera edició virtual de la Lliga de Debat, en què universitats i centres docents han hagut d'adaptar-ne el format atès el context actual. Cada equip participant en la fase classificatòria de la UdG fa un total de 4 debats entorn al tema central de la competició: És compatible el creixement global de l'economia amb el respecte al medi ambient? L'alumnat participant ha de ser capaç de mostrar-se tant a favor com en contra del tema. Els debats tenen una durada de 16 minuts.





De la competició, en surt un equip guanyador i un alumne que serà nomenat millor orador. El jurat de la competició, format per professionals experts de diversos camps de coneixement, valora capacitats com el treball en equip, la solidesa de les argumentacions, la fluïdesa de les intervencions, la qualitat del discurs, així com aspectes formals de l'exposició i posada en escena.

L'equip guanyador representarà la UdG en la fase final, que es disputarà amb els equips classificats a altres 14 universitats del País Valencià, Catalunya i Andorra.