Una xerrada aborda el risc de la sobreexposició d'infants a les pantalles

Cada vegada hi ha més estudis i més veus de l'àmbit mèdic, psicològic i educatiu que adverteixen dels riscos de la sobreexposició dels infants a les pantalles. Tanmateix, cada vegada hi ha més infants que entre els 0 i els 6 anys fan servir quotidianament pantalles, sigui la televisió, els mòbils o les tauletes. La Salle Figueres ha decidit abordar aquest tema organitzant una conferència virtual adreçada a les famílies, el 15 de desembre, a les 7 de la tarda, i per a l'ocasió ha convidat com a ponent la mare, mestra i pedagoga Anna Ramis. La xerrada es titula "Dels 0 als 6 anys, res de pantalles?"

Mitjançant un enfocament que no inclou ni el tremendisme ni el relativisme, aquesta conferència pretén ajudar pares i mares a fiançar algunes competències bàsiques per fer millor la vida del seu fill menor de 6 anys, al marge de les pantalles, tal com han explicat els organitzadors de l'acte.

Els interessats a inscriure's a la xerrada ho poden fer directament a la web de La Salle Figueres i, a més, s'ha previst sortejar un llibre d'Anna Ramis entre totes les persones assistents.