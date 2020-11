Alumnat de Roses fa un vídeo per a la Setmana de la Ciència

La III Jornada de la Ciència de Roses, prevista per al passat mes de març i ajornada amb motiu de la declaració de l'estat d'alarma, s'adapta enguany a la pandèmia de coronavirus i es realitzarà en format virtual. 55 alumnes de 1r i 2n de batxillerat dels instituts Cap Norfeu, Illa de Rodes i Centre Escolar Empordà, estan participant aquesta setmana en la gravació d'un vídeo divulgatiu on realitzen i expliquen un total de 15 experiments científics, que a partir del proper trimestre serà visionat pels alumnes de 6è de la població. Es dona així continuïtat a la celebració de la Jornada de la Ciència de Roses, que enguany arriba a la seva tercera edició dins la programació del Pla Educatiu d'Entorn de Roses.

Reflexió i refracció, tipologies d'energia lumínica, reaccions químiques espectaculars, depuració d'aigua, observació de pigments vegetals, electroimants, cèl·lules i ADN, detecció de substàncies en aliments, fluids que modifiquen la seva viscositat, dissolucions o creació d'aigua àcida de pluja, són algunes de les experimentacions que recollirà el vídeo científic. En edicions anteriors, aquests treballs es presentaven en una jornada durant la qual s'instal·laven taules d'experimentació a la plaça del Teatre de Roses, que els alumnes de primària visitaven al llarg del matí.

Enguany, no s'ha volgut perdre l'activitat, nascuda dels debats de programació del Pla Educatiu d'Entorn i que compta des de la primera edició amb molt bona valoració per part d'alumnat i professorat i s'ha adaptat a la situació actual. D'aquesta manera, entre els dies 19 i 20 de novembre, la productora audiovisual encarregada de la realització del vídeo s'ha desplaçat als tres instituts del municipi, on s'han enregistrat 5 experiments per centre, cadascun d'ells conduït per entre 3 i 5 alumnes. La durada de cada experimentació és d'uns 10 minuts.

Un cop finalitzat l'enregistrament, es procedirà a l'edició del vídeo definitiu, que a partir del segon trimestre del curs es presentarà als alumnes de sisè de primària de tots els centres juntament amb un dossier descriptiu de cada experiment, perquè els escolars puguin treballar els seus continguts a l'aula. També és crearan una pàgina web i un canal youtube, per poder donar a conèixer el projecte al públic general. A més, si la situació epidemiològica del moment ho permet, es preveu la possibilitat de desplaçar 3 experiments (un de cada institut) a cada centre de primària, per poder desenvolupar-lo en directe.

L'adaptació del format permetrà, tal i com assenyala Marc Danés, regidor d'Ensenyament de l'Ajuntament de Roses, "donar continuïtat a l'activitat amb un format amè i molt entenedor, on segueix primant el fet que siguin els mateixos alumnes de cicles superiors els que divulguin coneixements científics a l'alumnat de primària, mostrant-los la vessant més divertida i sorprenent del món de l'experimentació. A més, valorem molt positivament aquest projecte coordinat entre instituts i escoles de Roses, que esdevé cada any un espai de trobada on es fomenta la participació i la interrelació entre alumnat i professors de diferents centres, promovent una visió comunitària de la vida educativa".