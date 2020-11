El camí del Rec del Molí de Castelló serà inaccessible durant quatre dies per obres

Els treballs de manteniment, neteja i poda d'herbes i plantes que la brigada de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries al Rec del Molí, des d'aquest dimarts, 17 de novembre, fins al divendres, dia 20, queda tallada la circulació de vehicles des del Pont de la Mercè fins a l'Ecomuseu-Farinera.

L'Ajuntament ha informat que els vehicles no hi poden passar en aquest horari: de les 8 del matí a les 7 de la tarda, mentre durin les obres. Fora d'aquest horari, es pot circular amb normalitat. Aquest dilluns a la tarda, la Policia Local ha previst col·locar les senyalitzacions informatives corresponents per tal d'avisar i informar de les restriccions de trànsit. El cap de setmana, el camí quedarà obert, ja que els treballs ja hauran finalitzat.