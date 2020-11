Art a l'Alexandre Deulofeu de Figueres sobre l'ús de la mascareta

Una proposta dels alumnes de primer de Batxillerat d'Arts Plàstiques de l'Institut Alexandre Deulofeu de Figueres ha acabat convertint-se en una campanya de conscienciació per fer que tots els estudiants del centre facin un ús responsable de la mascareta. L'alumnat es va fer una fotografia amb la mascareta i els ulls tancats i es van dibuixar els uns als altres. Finalment, van fer una recerca sobre flors i colors. La tècnica per elaborar aquest treball ha estat l'aquarel·la. El format, a mode de tòtem, funciona com a senyalització visual en diferents zones del centre.