La Covid-19 centra la 25a edició de la Setmana de la Ciència als instituts

Del 14 al 29 de novembre se celebra a Catalunya la 25a Setmana de la Ciència i s'han programat tot un munt d'activitats de disseminació científica. La situació excepcional per la pandèmia de la Covid-19 fa que, com no podia ser d'una altra manera, la temàtica d'aquesta edició se centri en aquesta malaltia, la seva evolució global i l'estat de la recerca sobre el coronavirus SARS-CoV-2.

Per a l'alumnat de 3r i 4t d'ESO dels centres de secundària de l'Alt Empordà, es proposa participar en una connexió en línia amb cadascun dels científics que presenten ponències a la Setmana de la Ciència. Segons ha informat el Servei Educatiu de l'Alt Empordà, tots ells es dediquen a la investigació i, en aquestes xerrades virtuals, expliquen la seva tasca, tant des del vessant científic com de la part humana. Es proposen quatre grans temes per a tractar amb cada ponent: la intel·ligència artificial, amb Armand Vilalta, de Barcelona Supercomputing Center; l'epidemiologia, amb la ponència pendent d'assignar; la genètica, a càrrec de Gemma Marfany, de la Universitat de Barcelona, i la sostenibilitat, amb Sílvia Lacorte, de l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA-CSIC).