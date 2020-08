Física i matemàtiques de la UAB torna a ser la carrera amb la nota de tall més alta

El doble grau de física i matemàtiques a la UAB torna a ser la carrera amb la nota de tall més alta. Per entrar-hi, els estudiants necessiten com a mínim un 13,528, una dècima més que l'any passat. El mateix grau a la UB és la segona carrera amb més nota, amb un 13,506. matemàtiques a la UPC passa de la quarta a la tercera posició amb 13,202 i supera filosofia, política i economia a la UPF i la UAB, que passa a la setena posició amb un 13,018. El doble grau en enginyeria informàtica i matemàtiques a la UB passa de la onzena posició a la quarta amb una nota de tall de 13,140. Els estudiants que s'han preinscrit a universitats públiques catalanes són 54.936 estudiants i un 61,01% han entrat en primera opció.

Medicina al Campus Cínic de la UB amb un 13,135 completa els cinc primers centres d'estudi amb les notes de tall més alta. Al 'top ten' hi ha la mateixa carrera a la UPF/UAB amb un 13,042, al Campus Bellvidge d ela UB amb un 12,990 i a la URV amb un 12,791. Física i química a la UAB té una nota de 12,802.

Els estudis més sol·licitats en primera preferència han estat medicina al Clínic, amb 1.687 persones per 172 places; psicologia a la UB, amb 1.113 persones per 480 places; administració i direcció d'empreses a la UB, amb 925 persones per 780 places; medicina a la UAB, amb 917 persones per 320 places; i infermeria a Bellvitge, amb 835 persones per 315 places.

Per universitats, la UB ha assignat 11.897 estudiants; la UAB, 9.696; la UPC, 6.067; la UPF, 4.077; la Universitats de Lleida, 2.714; la URV, 3.812; la UdG, 3.651; i la Universitat de Vic, 2.115.



Xifres rècord

S'han matriculat 39.914 estudiants a la convocatòria ordinària de les proves PAU, 5.400 estudiants més que al 2019. Per primer cop, se supera la xifra del miler d'estudiants amb distinció PAU ja que han tret un 9 o més en la fase general. 54.936 estudiants han formalitzat el procés de preinscripció universitària, 7.400 més que al 2019.

Hi ha hagut un augment del 32% dels sol·licitants de fora de Catalunya, especialment de la restat de l'Estat amb 2.600 sol·licituds més que al 2019.

El secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), Lluís Baulenas, ha destacat "la normalitat i estabilitat en el procés d'accés i admissió a la universitat en un any de circumstàncies excepcionals".

Baulenas ha dit que les dades evidencien que "s'ha superat la prova d'estrès a la qual el sistema s'ha enfrontat enguany". Tot i això, aquestes magnituds no han influït en la nota mitjana de PAU (de 6,616, només una mil·lèsima més alta que al 2019) però si en la d'accés: que s'ha situat en el 7,150 versus el 7,092 de l'any passat per l'augment de la nota de l'expedient acadèmic a Batxillerat.