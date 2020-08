L'Escola Josep Peñuelas del Río de la Jonquera es prepara pel nou curs

L'Escola Josep Peñuelas del Río de la Jonquera està aprofitant aquests dies de vacances escolars per fer tasques de manteniment i preparar-se pel nou inici de curs.



Segons informa l'Ajuntament de la Jonquera, entre les actuacions hi ha pintura, canvi de fluorescents per nova tecnologia led o neteja de claraboies.





?? L'Escola Josep Peñuelas del Río està sent sotmesa a noves tasques de manteniment amb l'objectiu d'oferir-ne un estat òptim coincidint amb l'inici del nou curs.



?? Entre les actuacions hi ha pintura, canvi de fluorescents per nova tecnologia led, neteja de claraboies... pic.twitter.com/mmPLHHgVa2 — Ajuntament de La Jonquera (@AjlaJonquera) August 4, 2020