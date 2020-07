El Consell Escolar de Roses prepara l'inici del nou curs

Ahir dimecres va tenir lloc a Roses una nova reunió del Consell Escolar Municipal, en el qual participen Ajuntament de Roses i els diferents membres de la comunitat educativa de la població (escoles, instituts, llars, ampas...). Al llarg de la sessió es van abordar previsions i mesures en les quals s'està treballant i que cal adoptar per a l'inici del proper curs 2020-2021.

El Consell Escolar és un òrgan que es reuneix periòdicament per a la posada en comú i col·laboració en l'àmbit educatiu entre Ajuntament, llars d'infants, escoles i instituts. Durant la reunió d'ahir, el consistori va informar als centres sobre les actuacions de manteniment que està realitzant durant l'estiu a les diferents escoles i a les llars municipals, es van fixar les jornades intensives i els dies de lliure elecció (16 de febrer, 3 de maig i 7 de desembre) que s'aplicaran el proper curs i s'informà del nombre d'inscrits en els serveis municipals de llar d'infants i escola d'adults.

Un dels aspectes tractats van ser les mesures i actuacions relacionades amb la crisi de la Covid-19. D'una banda, es van relacionar el detall de tasques realitzades des del 13 de març, a partir del tancament dels centres, així com les que es duran a terme a partir del setembre amb l'inici de curs. Entre aquestes, es troben la intensificació de la neteja de les escoles, la sectorització dels diferents espais i patis dels edificis per evitar els contactes entre grups d'escolars, el control d'accessos als centres en els moments d'entrada i sortida d'alumnat per evitar cues i aglomeracions, la gestió dels menjadors escolars, o les necessitats de digitalització existents al municipi en cas d'un nou episodi de confinament.

En l'apartat de precs i preguntes els membres exposaren a l'Ajuntament la conveniència de realitzar algun tipus de formació sobre l'ús de noves tecnologies per a famílies, proposta que va ser molt ben valorada pel consistori. Altra qüestió sol·licitada pels assistents va ser la continuïtat de les activitats incloses en el Pla Educatiu d'Entorn de Roses, del qual l'Ajuntament va informar que seguiria realitzant-se el curs vinent.