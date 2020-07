Roses subvenciona la compra de llibres de més de 2.000 alumnes rosincs

Les ajudes es donen per convenis entre Ajuntament, AMPAS i centres.

Un total de 2.182 alumnes rosincs entre primer curs d'educació Primària i quart d'Educació Secundària Obligatòria (ESO), es beneficiaran de les subvencions atorgades per l'Ajuntament de Roses per al curs 2020-2021. En el cas dels escolars de cicle inicial, aquesta subvenció té un valor de 60 €, en els cicles mitjà i superior és per un valor de 40 €, mentre que en el cas dels alumnes d'educació secundària obligatòria l'import és de 84 €.

Els ajuts es fan efectius a través de convenis subscrits entre Ajuntament, AMPAS i centres, sistema que permet que en el moment de la compra del material ja es descompti l'import corresponent a la subvenció assignada. Enguany, els imports destinats a cada centre, d'acord al nombre d'alumnes rosincs de cadascun d'ells, han estat: 10.152 a l'AFA Narcís Monturiol, 17.522 € a l'AMPA Jaume Vicens i Vives, 15.476 € a l'AMPA Els Grecs, 17.099 a l'escola Montserrat Vayreda, 30.036 € al Centre Escolar Empordà, 36.882 a l'AMPA Cap Norfeu, i 34.764 € a l'AMPA Illa de Rodes.

Aquests imports inclouen 135.096 € destinats a ajuts directes a les famílies, 10.910 € assignats a les Ampes i escoles per la venda de llibres i 15.994 € addicionals destinats al reciclatge de llibres. D'aquesta manera, als ajuts directes que rep cada alumne, es pot afegir l'estalvi econòmic addicional que obtenen les famílies que participen en el projecte Banc de Llibres, on els alumnes reben la cessió d'ús d'una part dels llibres amb el compromís de retornar-los quan s'acabi el curs perquè puguin ser novament aprofitats.

El Regidor d'Ensenyament, Marc Danés, considera "l'import de 162.000 euros d'ajudes a les famílies de Roses per la compra de llibres és una quantitat important que permet que els 2.182 alumnes del municipi i les seves famílies es vegin beneficiats per aquesta ajuda per part de l'Ajuntament. I tenint en compte la difícil situació econòmica actual considerem que també és una manera d'ajudar als nostres vilatans en aquests moments tan difícils".