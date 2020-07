Catalunya contractarà 8.258 nous professionals per al curs que ve

El Departament d'Educació contractarà 8.258 nous professionals per al curs que ve, segons ha anunciat el conseller Josep Bargalló aquest dimarts. D'aquests, 1.276 són els que estaven previstos al pressupost del 2020 i 6.982 corresponen a l'ampliació extraordinària per la crisi de la Covid-19.

Més al detall, 6.682 d'aquests contractes seran personal d'atenció educativa a l'aula: 5.417 docents i 1.265 personal d'atenció educativa. A més, es contractaran 1.239 monitors i 337 professionals d'administració i serveis. Les contractacions previstes en el pressupost d'aquest any es consolidaran per a propers cursos, així com d'altres corresponents a plans d'entorn.

Els nous contractes seran de setembre a agost del 2021 i la majoria, a temps complet.