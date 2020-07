31 escoles i instituts reclamen canviar les PAU perquè siguin més competencials i menys memorístiques

El Fòrum Futurs de l'Educació, que aplega 31 escoles i instituts, ha presentat un document que denuncia que l'actual sistema de les PAU frena la transformació educativa i reclama unes proves més competencials i menys memorístiques. Amb el títol 'Un batxillerat sense aquesta selectivitat és possible', el col·lectiu reivindica la necessitat i la urgència d'un canvi de model en aquestes proves i en l'educació postobligatòria. Al seu parer, l'actual sistema dificulta un enfocament competencial, integral i personalitzat de l'educació. També critiquen l'immobilisme dels responsables de la selectivitat, tant a l'administració com a les universitats, que van vetar la proposta de canvi que van fer.

Aquests centres subratllen que reformar les PAU és una proposta de mínims, perquè l'alternativa realment transformadora passaria per suprimir-les i definir un nou sistema de qualificació competencial del batxillerat, "acabant amb la visió finalista dels exàmens i treballant en propostes més agosarades per repensar l'educació postobligatòria".

En concret, aposten per fer un estudi que determini si les mitjanes del batxillerat són prou significatives per preveure la nota de la selectivitat i, per tant, decidir si és necessari condicionar el procés d'accés a la universitat a un examen que, al seu parer, "no ofereix informació addicional sobre l'assoliment acadèmic del jove".

També plantegen establir centres pilot on de manera experimental s'assagin escenaris alternatius per a la franja 16-18, per engegar propostes que permetin replantejar el model.