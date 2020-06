Un anglès de premi, en vuit instituts de l'Alt Empordà

Quatre instituts de l'Alt Empordà ofereixen al seu alumnat de segon d'ESO el projecte d'immersió lingüística en llengua anglesa anomenat English Time. El van posar en pràctica les professores de l'Institut Narcís Monturiol de Figueres, Raquel Feliu i Gemma Martínez, com a experiència educativa en què l'anglès havia de ser la llengua vehicular en matèries no lingüístiques un dia a la setmana. Els bons resultats d'aquesta iniciativa van servir no només per donar continuïtat al projecte, sinó també perquè més centres de secundària de la comarca seguissin la pràctica iniciada al Narcís Monturiol i introduïssin en els seus currículums aquest mètode pedagògic.

Actualment hi participen quatre centres de la comarca: l'Institut Narcís Monturiol, de Figueres; La Salle Figueres; l'Institut Escola El Bruel-Empuriabrava i l'Institut de Vilafant. Cada curs la culminació del projecte és una Masterclass English Time, que se celebra al Poliesportiu Municipal de Figueres i on es reuneixen tots els alumnes participants. En aquesta trobada, es realitzen diverses activitats utilitzant l'anglès com a llengua vehicular.



L'excepcionalitat

Aquest curs, però, a conseqüència de l'excepcionalitat causada per l'emergència sanitària per coronavirus, no ha estat possible celebrar aquesta Masterclass, de la mateixa manera que s'han hagut de suspendre nombroses activitats acadèmiques que any rere any ja havien quedat consolidades.

Allò que aquest curs 2019-2020 va poder començar però que va quedar estroncat per la pandèmia, i que tampoc ha pogut acabar com es mereix, és el concurs d'oratòria en llengua anglesa English Time in Use. S'ha organitzat adaptant el programa a la situació actual. Els participants d'enguany, que cursen segon i tercer d'ESO, han pogut realitzar el treball de fer un discurs virtual en anglès en grups, però la culminació del projecte, és a dir, visionar els vídeos finalistes i anunciar els guanyadors no s'ha pogut dur a terme com s'havia previst de manera presencial.

En aquesta edició tan especial, a part dels quatre instituts que formen part de l'English Time, també s'hi han volgut implicar, participant activament de forma telemàtica, alumnes de l'Institut Cendrassos, de Figueres; l'Institut de Llançà; l'Institut Castelló d'Empúries, i l'Institut Cap Norfeu de Roses.



GUANYADORS DE L'EDICIÓ 2019-2020

Categoria de 2n d'ESO

Sara Hornos, Alícia Pararols, Júlia Morales, Ona Solà i Esther Wylomanski de l'Institut Castelló d'Empúries.



Categoria de 3r d'ESO

Narcis Andrei, Hidaya Baize i Leire Jiménez, alumnes de l'Institut Escola El Bruel-Empuriabrava.