L'Institut de Llançà proposa una peculiar festa de Sant Jordi des del confinament

Aquest no serà un Sant Jordi normal. No podrem sortir al carrer per viure una de les festes més boniques del nostre país. I ja fa dies que van sorgint iniciatives que intenten pal·liar aquesta sensació de desencís que tenim tots a mesura que s'acosta el dia. D'entre totes les celebracions que caracteritzen aquesta jornada festiva, destaquen sempre les que s'organitzen des de l'àmbit educatiu: concursos literaris, visita a les parades, activitats de tota mena, per tots els gustos i per totes les edats.

Això, enguany, tampoc serà possible. Malgrat tot, s'han trobat recursos per apropar la festa als infants i als joves. Una de les propostes arriba des de l'Institut de Llançà, on els alumnes de tots els cursos d'ESO i de batxillerat participen en la creació de poemes col·lectius que es van escrivint a partir de les col·laboracions que entre tots fan arribar al compte d'Instagram @st.jordi_insllanca que han creat per a l'ocasió.

Des del passat 15 d'abril i fins al mateix dia de Sant Jordi, diverses vegades al dia es van publicant les actualitzacions dels poemes –un en català i un en castellà- a mesura que els alumnes fan arribar les seves propostes de versos com a comentaris de les imatges dels poemes que es van publicant.

La iniciativa ha sorgit del professorat de llengua per -aprofitant la motivació que representen les xarxes socials per als joves com a mitjà de comunicació per excel·lència- mantenir en contacte l'alumnat durant aquests dies de confinament, participant tots plegats d'una activitat col·laborativa que haurà fet de la poesia una eina de relació durant uns dies.