La selectivitat es farà entre el 22 de juny i el 10 de juliol amb canvis en el model i contingut

La selectivitat es farà entre el 22 de juny i el 10 de juliol en convocatòria ordinària i abans del 10 de setembre en extraordinària, segons han acordat el Ministeri d'Educació i el d'Universitats amb les autonomies. A més, s'ha decidit "modificar el model i el contingut de les proves" perquè l'alumnat no es vegi perjudicat per la situació generada pel coronavirus.

Les dates finals "dependran de l'evolució de la pandèmia" i les qualificacions es publicaran abans del 17 de juliol en convocatòria ordinària i abans del 18 de setembre en extraordinària. L'assignació definitiva de places no es farà abans del 25 de setembre. La Secretaria d'Universitats consensuarà les dates de les PAU a Catalunya, previstes inicialment del 9 a l'11 de juny.

Aquesta és la decisió que s'ha pres en el marc de la Conferència Sectorial d'Educació que s'ha celebrat aquest dimecres per videoconferència amb els consellers d'Educació de les diferents comunitats autònomes i que ha presidit la ministra d'Educació i FP, Isabel Celaá. Celaá ha assegurat que el ministeri treballa amb l'objectiu que "cap alumne perdi el curs per la situació provocada per la covid-19".

La modificació del model i del contingut de les proves s'ha fet per tal d'"assegurar que l'accés a la universitat es produeix en termes d'equitat i justícia" i perquè l'alumnat no es vegi perjudicat per no haver treballat a classe algun bloc de continguts d'alguna de les matèries. Tot i això, Educació no ha concretat en què consistirà la modificació.



Es cancel·len les avaluacions de primària i secundària

D'altra banda, el Ministeri ha proposat també a les autonomies cancel·lar les proves d'avaluació diagnòstica que estableix la Lomce i que es fan a tercer i sisè de primària i a quart de secundària.

Pel que fa als alumnes que estan fent el curs a l'estranger, s'establiran sistemes específics per poder homologar els seus estudis, donat que la majoria de l'alumnat està fent les classes en la modalitat online.

D'altra banda, la conferència ha aprovat també les mesures acordades aquest dimarts en la comissió d'FP, sobre flexibilitzar les pràctiques en el centre de treball per a superar el curs ampliant el període establert al calendari escolar. La mesura s'haurà de coordinar amb les dates de les PAU per tal que els estudiants que ho vulguin puguin fer les proves.

La durada de la Formació al Centre de Treball (FCT) es limitarà de manera excepcional a les hores mínimes recollides en la normativa bàsica (220) i s'integrarà el mòdul d'FCT amb un mòdul de projecte per tal de poder abordar el objectius associats a l'entorn laboral. Això afectarà tant a l'FP bàsica com als graus mitjans i superiors.

Pel que fa a les proves d'accés a l'FP de grau mitjà o superior per als que no comptin amb els requisits acadèmics d'accés, s'ha acordat posposar-les "el que calgui, arribant fins i tot a la primera quinzena de juliol".

Pel que fa a la formació a distància, el Ministeri d'Educació ha explicat que ha posat a disposició de les comunitats tots els recursos digitals disponibles de la modalitat d'FP a distància, que agrupa 104 cicles, per facilitar la continuïtat de l'ensenyament. En la resta de nivells, ha elaborat un portal web per canalitzar tots els materials d'ensenyament a distància i online.