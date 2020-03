El director de l'Olivar Gran agafa les regnes d'un nou institut a Peralada

El Departament d'Educació ha fet l'encàrrec al director de l'Institut Olivar Gran de Figueres, Rafa González, d'agafar les regnes de la posada en marxa, el curs 2020-2021, d'un nou institut a l'Alt Empordà, en concret, a Peralada. Des de l'Ajuntament, l'alcalde, Pere Tor­rent, celebra que després de tants anys de reivindicacions es pugui posar en funcionament el nou centre en una part de l'edifici de les antigues escoles del poble.

El nou institut arrenca amb dues línies de primer d'ESO i 60 places. I l'adscripció geogràfica abasta alumnat procedent de nou pobles: Peralada, Vilanova de la Muga, Mollet de Peralada, Vilabertran, Espolla, Sant Climent Sescebes, Cabanes, Masarac i Vilarnadal.

La planificació feta per Educació preveu fer un creixement esglaonat de l'institut, incorporant un nou curs cada any. Per tant, s'ha calculat que l'ESO, de primer a quart, estarà completat a partir de setembre del 2023. De moment, tal com explica l'alcalde, cal deixar a punt la instal·lació per a l'inici del pròxim curs 2020-2021. «Ja hi ha cinc aules grans i espais addicionals, que són suficients per començar amb l'alumnat d'inici. Creiem que per començar anem sobrats d'espais», s'ha felicitat Pere Torrent, que també ha comentat que, en vista als pròxims cursos, s'aniran construint annexos fins a acabar de configurar tot l'equipament.

Pere Torrent ha mostrat el seu entusiasme perquè sigui Rafa González l'encarregat de dirigir el nou institut, acompanyat amb molta probabilitat d'un altre integrant de l'actual equip directiu de l'Institut Olivar Gran, el cap d'estudis Carles Ballart. Entre les particularitats innovadores del nou centre, destaca que tindrà «horaris saludables». «Això vol dir que l'institut tindrà menjador i que els nens, quan arribin a casa seva després de les classes, ja hauran pogut dinar», ha avançat l'alcalde.



ENTREVISTA



RAFA GONZÁLEZ

Director de l'Institut Olivar Gran de Figueres designat per dirigir l'Institut de Peralada

Enginyer de Telecomunicacions de formació, Rafa González fa dotze anys que és a l'equip directiu de l'Institut Olivar Gran, cinc com a cap d'estudis i els dar­rers set com a director. D'un dia per a un altre, la seva vida professional farà un gir: és director de l'Olivar Gran fins al 30 de juny i serà l'1 de juliol quan comenci a dirigir a Peralada.

Com afronta el nou repte?

Ha anat tot molt de pressa, però he de dir que em fa molta il·lusió. Motiva molt poder posar en marxa un nou institut tenint en compte que puc proposar l'equip de professors que m'acompanyaran. Comences de zero sense vicis, amb el teu equip, projectes innovadors€ és molt motivador. Puc comptar amb un equip amb el qual confio, i això és una sort.

Ha pensat en algú, ja?

Sí, una persona amb la qual vull seguir treballant és en Carles Ballart, cap d'estudis de l'Institut Olivar Gran.

Ho saben a l'Olivar Gran que aquest és el seu últim curs al centre?

Ho he comunicat al professorat, sí, perquè les notícies volen i és important que tothom estigui ben informat. Marxo tranquil perquè sé que part de l'equip directiu continuarà al capdavant i perquè s'hi incorporaran professors que actualment ja són coordinadors.

S'esperava aquesta proposta del Departament d'Educació?

La veritat és que no. També he de dir que m'ha arribat en un moment en què he considerat que era bo per a mi acceptar-la, perquè potser, si m'ho haguessin dit fa un o dos anys, no l'hauria pogut acceptar.

Com és?

Perquè ara marxo amb la tranquil·litat que l'Institut Olivar Gran és un centre molt ben consolidat, que ha obtingut la certificació ISO 9001 de Qualitat, que garanteix que el centre funciona molt bé. L'Escola d'Hostaleria es va consolidant i tenim molts projectes cap dels quals estan a mitges, sinó que tots estan pràcticament resolts, a l'ESO, als batxillerats i als cicles.