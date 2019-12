La llar d'infants de l'Armentera fa accions per ser escola verda

La llar d'infants Passet a Passet de l'Armentera ha posat en pràctica un seguit d'idees a favor de la sostenibilitat i el medi ambient. L'objectiu és, com explica la directora, Inés Núñez, aconseguir el distintiu d'escola verda. El curs passat, les educadores van participar en una formació, que encara és vigent, i de mica en mica van introduint accions de responsabilitat mediambiental, involucrant els infants però també les seves famílies.

D'una banda, s'està treballant perquè cada cop entrin menys plàstics a la llar. Aquesta iniciativa implica que, en la mesura del possible, es vagin substituint les joguines de plàstic per les d'altres materials, com la fusta. A més, els residus orgànics que es generen després d'algun àpat es porten a una planta de compostatge que hi ha a l'escola. «Cada vegada està més integrat en el nostre dia a dia el reciclatge, de paper i de plàstic, sobretot, perquè vidre no en generem, i també d'orgànic», ha dit Inés Núñez. Fins i tot hi ha un comitè que avalua les accions, format per dues educadores, un pare/mare i un representant de l'Ajuntament.