Les emocions i el treball cognitiu, claus en l'etapa infantil a La Salle

«Pensem que una aula d'infantil és una petita societat on hi ha moltes actituds diferents, aquestes són un aprenentatge de vida que els ensenya a compartir, a escoltar, a decidir... habilitats necessàries com a persones que habiten en una societat plural», explica l'equip de mestres d'Infantil de La Salle Figueres.

A les aules d'Infantil, ubicades en espais independents de la resta d'alumnes, es desenvolupen diferents projectes propis de La Salle que permeten estimular i treballar aspectes cognitius i emocionals amb els infants.

Destaquen, entre d'altres, l'Ulisses, un programa d'estimulació primerenca que provoca una estimulació neuronal mitjançant estímuls visuals; els circuits motrius que afavoreixen el desenvolupament de la lateralitat, del control del propi cos i la coordinació motriu general; el programa Crea, que treballa el pensament lateral i creatiu, i que augmenta l'eficàcia del pensament lògic; l'Optimis, que consisteix en activitats que estimulen les diferents capacitats cognitives; el Màpping, per elaborar mapes conceptuals al voltant d'un tema o idea i per aprendre a sintetitzar, i el Hara, que pretén mostrar als alumnes un camí que els condueixi vers el seu món interior: consciència, dubtes, records, valors, emocions... un camí en el qual es posa nom a les emocions i en el quals els petits aprenen a canalitzar-les.