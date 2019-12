Càritas de Castelló ofereix un espai de deures a 22 nens

Càritas de Castelló d'Empúries té un Servei d'Intervenció Educativa (SIE) on dona suport a 22 nens i nenes de les escoles Joana d'Empúries i Ruiz Amado, dos dies a la setmana, en horari no lectiu. El treball dels voluntaris adscrits a aquest servei consisteix a oferir un espai a aquests nens i nenes per fer els deures, resoldre'ls dubtes de les tasques escolars, estimular-los en els estudis i donar-los eines socialitzadores.

La presidenta de Càritas, Catalina Casadevall, que precisament és mestra jubilada i es mostra molt conscienciada per ajudar aquells infants que requereixen unes habilitats i uns recursos en el procés d'aprenentatge i socialització, explica que tots són alumnes de Primària, de 1r a 5è, derivats de les dues escoles del poble. Les classes s'organitzen en grups reduïts i tenint en compte les edats i els nivells dels nens, per tal d'afavorir-los un entorn agradable per a l'estudi.

L'objectiu és millorar el seu rendiment escolar en les competències bàsiques, però també motivar-los en tot allò que aprenen. Un dels eixos del Servei d'Intervenció Educativa de Càritats preveu, de fet, la millora de les habilitats lectores d'aquests escolars. I es dona la circumstància que aquest pilar bàsic del programa educatiu acaba de rebre un impuls, en forma de donacions.

Susy Fernández, una de les voluntàries del projecte cultural i social Taberna Libraria, que també havia estat voluntària a Càritas de Castelló d'Empúries, va estar d'acord amb les seves companyes de projecte que seria un bon gest proporcionar una col·lecció de llibres de segona mà per al Servei d'Intervenció Educativa castelloní, a més d'una aportació econòmica.

Catalina Casadevall i la resta de responsables de Càritas es mostren molt agraïts amb la contribució de la Taberna Libraria, i ja han dit que des d'un principi van tenir clar que el destí dels diners seria la compra de llibres.