Una conferència a Figueres dona pautes sobre l'ús responsable de pantalles en menors

La Salle Figueres ha organitzat, per a aquest dijous, 12 de desembre, a 2/4 de 8 del vespre, una conferència adreçada a les famílies titulada "Guia de bones pràctiques d'ús de les pantalles i del joc online en els nostres fills". La ponent és la doctora Cristina Martínez Viana, experta en addiccions comportamentals i psicòloga adjunta de la Unitat de Joc Patològic de l'Hospital de Mataró.

La xerrada ha de servir, segons els responsables de La Salle, per generar coneixement sobre les pantalles per promoure l'ús de tecnologia saludable en els fills i, alhora, fomentar canvis en els estils educatius dels pares. Aquest és un acte obert a tothom i, per una qüestió organitzativa, els interessats a assistir-hi ja es poden inscriure a través del web de La Salle Figueres.