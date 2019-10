L'Escola Llagut exerceix d'amfitriona en el marc del programa Erasmus+

L'Escola Llagut de Sant Pere Pescador participa, des del curs passat i també durant aquest 2019-2020, en el projecte Erasmus+ anomenat «L'art, el teatre, la música i l'esport com espais integradors». Aquest curs escolar, des del centre santperenc, s'han realitzat diferents intercanvis, amb Grècia i Bulgària, i aquest mateix octubre es rep la visita dels països col·laboradors: a més de Grècia i Bulgària hi ha Turquía i Romania.

Des d'aquest mateix dilluns, 7 d'octubre, i fins el divendres, dia 11, Sant Pere Pescador exerceix d'amfitrió per a les escoles d'aquests països europeus. Durant la setmana, s'han programat diferents activitats relacionades amb l'art com a element integrador.

En aquest sentit, els alumnes de l'Escola Llagut han fet una representació, aquest mateix dilluns, de cada una de les tradicions culturals de Catalunya per donar la benvinguda als mestres participants del programa Erasmus+. Des de l'escola de Sant Pere, a més, han organitzat, per a aquest dimarts, 8 d'octubre, un programa de tallers pensats per als cicles de Primària i Educació Infantil.

D'altra banda, també cal destacar que, per al dijous 10 d'octubre, a les 7 de la tarda, al Centre Cívic de Sant Pere Pescador, s'ha preparat un acte de cloenda de les activitats de l'intercanvi entre països, que inclou l'actuació dels alumnes de l'escola i la col·laboració d'entitats culturals de l'Empordà.