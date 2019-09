La Flauta Màgica de Figueres ofereix música per als més petits en família

La Flauta Màgica, escola de música activa, comença el curs 2019-20 amb canvis significatius destinats a fer una escola millor: més dinàmica, més oberta, més participativa. Fa 38 anys que està donant un servei educatiu musical a la ciutat de Figueres i a la comarca de l'Alt Empordà amb un equip docent efectiu i analític, format pedagògicament per oferir als alumnes i als seus familiars el que necessiten i esperen de nosaltres.



Renovació de l'organigrama

«Hem renovat l'organigrama per donar resposta al que demana la societat actual. Trobareu informació detallada en la nova pàgina web que hem estrenat: www.laflautamagica.cat» explica la direcció del centre.

Com a novetats més significatives, a part dels programes que ja s'ofereixen: llenguatge musical, expressió i educació corporal, instruments solistes, música de cambra, cant modern, combo de música moderna, treball amb apps d'educació musical amb tauletes tàctils, entre d'altres, s'hi pot trobar el programa Suzuki Early Childhood Education, música per als més petits en família.

Aquest programa innovador i molt engrescador per iniciar als més petits en la música, acompanya les famílies en un espai acollidor perquè se sentin còmodes. Són classes setmanals on cada nadó va acompanyat d'un adult de referència en un grup d'edats heterogènies (de 0 a 3 anys). Les classes són d'una hora i s'organitzen en una estructura formada per activitats curtes que equilibren la repetició imprescindible per l'aprenentatge i la varietat de repertori. Es combinen creativament jocs de falda, cançons, danses, tocar instruments, massatges i contes. S'estimularà l'evolució personal de cada infant reforçant els èxits adquirits, fet que durà a assolir-ne de nous. Amb les sessions de música per a nadons s'afavoreix que el vincle entre nadó i adult sigui distès, afectuós i plaent amb l'experiència sonora com a vehicle.

Com a primer contacte amb el programa l'escola ha organitzat una sessió oberta el dia 20 de setembre de les 17.30 a les 18.30 hores. «Ens trobareu al carrer Colom 22 de Figueres, per informar-vos de tot el que us faci falta i amb les vostres aportacions anar millorant un projecte que es va iniciar fa molts anys com a molt innovador a la nostra ciutat i que tenim la il·lusió de mantenir i millorar. La creativitat, l'empatia amb els alumnes, el saber escoltar, són les claus del nostre treball. Gràcies a tots els que ja heu confiat en la nostra proposta pedagògica musical i benvinguts a tots i totes els que vulgueu provar-ho».



La Flauta Màgica

Adreça: Carrer Colom, 22. Figueres

Telèfon: 972 511 782

Web: www.laflautamagica.cat