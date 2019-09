Optipunt ofereix garanties visuals per la tornada a l'escola

La tornada a l'escola ens marca un nou curs per endavant i una nova etapa d'aprenentatge. I com ja hem esmentat en altres ocasions, moltes dificultats d'aprenentatge en l'edat escolar, van relacionades directament amb problemes visuals del nen o nena. Així que cal destacar que quan comença l'etapa escolar és molt important que els infants ho facin amb certes garanties de qualitat visual.

Són moltes les afeccions oculars que poden alterar la salut visual dels nens, però les més freqüents que detectem en edats primerenques són la miopia, la hipermetropia i l'astigmatisme. Tot i així, prop del 50% de nens i nenes que necessitarien ulleres no en porten perquè els pares o tutors no saben que les necessiten.

I és que la gran dificultat a l'hora de detectar els problemes visuals en nens radica que, en moltes ocasions, els més petits no saben com explicar el que els passa. A més, al tractar-se d'afeccions en edats primerenques, tampoc saben que la visió borrosa que estan patint és un fet anormal.

És per això que, des d'Optipunt de Figueres, volem incidir i conscienciar en la prevenció; una detecció a temps pot ser clau per a evitar danys permanents.

Una revisió visual preventiva durant la tornada a l'escola ens permetrà detectar si l'infant pateix algun defecte visual i aplicar el tractament adequat en cas de necessitat. D'aquesta manera, podem evitar que persisteixin aquests problemes i que siguin contraproduents durant l'etapa escolar.

Mitjançant les exploracions optomètriques que realitza el nostre equip d'optometristes a nens durant les revisions visuals completes analitzem aspectes com l'agudesa visual, la motilitat ocular, l'acomodació, la visió binocular, la percepció visual i la integració visió-motora.



Coordinació binocular



La bona coordinació binocular i el bon processament de la informació visual eviten problemes com ara el fet de tenir baixa velocitat i comprensió lectora, invertir les partícules -la per -al, o tenir dificultats en la separació de mots.

També evita que s'hagi de resseguir amb el dit el text per no perdre el fil de la lectura o que es canviïn paraules o es confonguin la p per la q, la d per la b, el 7 per la F o el 2 per la S.

Optipunt

Adreça: Carrer Concepció, 11. Figueres.

Carrer Concepció, 11. Figueres. Telèfon: 972 506 386

972 506 386 Web: www.optipunt.com

Són totes iguals? N'hi ha una de diferent, troba-la!Quina ombra correspon a aquest objecte?